Sejm głosował w sprawie Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Wniosek o odwołanie minister zdrowia

Sejm odrzucił w czwartek wniosek klubu PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Za jego przyjęciem głosowało 212 parlamentarzystów (posłowie PiS, Konfederacji, koła Demokracji Bezpośredniej, Partii Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz troje posłów niezrzeszonych – Marek Jakubiak, Marcin Józefaciuk i Paulina Matysiak).



Przeciwko było 238 polityków z klubów KO, PSL, Lewicy oraz Polski 2050, a także Centrum itroje posłów niezrzeszonych (Joanna Mucha, Paweł Zalewski i Tomasz Zimoch). Większość ustawowa wynosiła 231.

Wniosek PiS przepadł. Minister zdrowia jest nie do ruszenia

Opozycja zarzucała szefowej resortu brak planu naprawy systemu ochrony zdrowia oraz pogłębianie problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod wnioskiem podpisało się ponad 160 posłów PiS. Politycy partii argumentowali, że minister nie przedstawiła spójnej strategii reformy ochrony zdrowia mimo pogarszającej się sytuacji finansowej systemu. We wniosku wskazano także na „drastyczne cięcia” w budżecie NFZ.

Według danych przywoływanych podczas debaty budżet NFZ na 2026 rok ma wynieść 221 mld zł, a luka finansowa – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Zdrowia – sięga 18 mld zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie części badań diagnostycznych, co ma przynieść ok. 625 mln zł oszczędności do końca roku.

Już dzień wcześniej sejmowa komisja zdrowia negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie minister zdrowia. Przeciw jego poparciu zagłosowało 19 posłów, a 15 było za.

Podczas posiedzenia komisji Jolanta Sobierańska-Grenda podkreślała, że objęła stanowisko w lipcu 2025 roku, w trakcie trwającego roku budżetowego. Zapewniała również, że do NFZ i budżetu resortu zdrowia trafiają dodatkowe środki, które łącznie mają wynosić blisko 250 mld zł.

W czwartek odbyło się także głosowanie nad wotum nieufności dla minister środowiska i klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Koalicji rządzącej udało się obronić polityk. Za odwołaniem ministry głosowało 213 posłów, przeciw było 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

