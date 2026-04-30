Eksperyment procesowy po śmierci Łukasza Litewki? Prokuratura zabrała głos

W rozmowie z „Faktem” prok. Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu ujawnił, jakie mogą być kolejne etapy śledztwa w sprawie śmierci posła Lewicy. Przypomnijmy, ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło 23 kwietnia na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej – nie wiadomo jednak, o której dokładnie godzinie. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu o godz. 13.17 – z telefonu kierowcy dzwonił wówczas jeden ze świadków zdarzenia.

Śmierć Łukasza Litewki. Może dojść do eksperymentu

Rzecznik sosnowieckiej prokuratury zwrócił uwagę, że „okno czasowe” , w którym mogło dojść do wypadku „zostało już zawężone” . Śledczy mają teraz zająć się danymi dotyczącymi odległości między miejscem pracy polityka a miejscem zdarzenia.

Według ustaleń „Faktu” jeżeli zebrane dotychczas materiały nie pozwolą ustalić konkretnej godziny wypadku, może zostać przeprowadzony eksperyment procesowy. – Taka ewentualność jest rozważana — potwierdził prok. Bartosz Kilian. Wówczas miałaby zostać odtworzona trasa, którą podejrzany pokonał, aby dotrzeć do miejsca, w którym doszło do tragedii.

– W pierwszej kolejności chcemy ustalić ten czas na podstawie innych dowodów. Jednak jeśli okażą się niewystarczające, nie wykluczamy przeprowadzenia eksperymentu — ujawnił prokurator.

Eksperci czekają obecnie m.in. na pełną opinię wydaną po sekcji zwłok, opis stanu psychofizycznego 57-letniego kierowcy, wyniki badań toksykologicznych oraz opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków.

57-letni kierowca opuścił areszt

Przypomnijmy, 28 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała w serwisie X, że tego samego dnia „podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został zwolniony z tymczasowego aresztowania – wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego” .

