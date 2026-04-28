Sejm uczcił pamięć Łukasza Litewki. Wzruszające słowa Włodzimierza Czarzastego

28 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu po śmierci posła Łukasza Litewki. Na początku obrad marszałek Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do zebranych, aby uczcić minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego polityka. Wygłosił również krótkie przemówienie, w którym wspomniał o jego działalności.

W Sejmie oddano hołd Łukaszowi Litewce

– 23 kwietnia zginął tragicznie poseł Łukasz Litewka. Polityk, samorządowiec i działacz społeczny. Poseł na Sejm X kadencji. W latach 2014 – 2023 był radnym Sosnowca. W Sejmie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji ds. Unii Europejskiej oraz komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt. Pracował również w komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej – mówił o działaniach polityka marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt. Nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie waśnie, różnice i uprzedzenia – kontynuował.

– Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi – dodał polityk. Podkreślił także, że „zginął dobry człowiek”

– Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy – powiedział łamiącym się głosem do zebranych w sali sejmowej. Wówczas politycy wstali i uczcili pamięć Łukasza Litewki.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Przypomnijmy, pogrzeb polityka będzie miał charakter państwowy i odbędzie się 29 kwietnia o godz. 13.30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Uroczystość będzie transmitowała Telewizja Polska. Bliscy Łukasza Litewki zwrócili się z apelem do osób, które chcą wziąć udział w uroczystości, „aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci” .

Po mszy kondukt żałobny skieruje się na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Zgodnie z wolą rodziny uroczystości w tym miejscu odbędą się już bez udziału mediów.

W związku w wydarzeniem od godz. 9.00 do godz. 17.00 wystąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięte zostaną ulice: Popiełuszki, Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny oraz zjazd z DK 94 na ul 3 Maja.

