Nowe informacje w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Oświadczenie prokuratury

Prokuratura przekazała nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął 36-letni poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia wewnętrzne, które doprowadziły do śmiertelnego krwotoku.
Śmierć posła Łukasza Litewki. Komunikat prokuratury
Rzecznik prokuratury prok. Bartosz Kilian poinformował, że w wyniku silnego uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii. To właśnie masywny krwotok miał być bezpośrednią przyczyną śmierci polityka.
– To on był ostateczną przyczyną śmierci posła Łukasza Litewki – przekazał prokurator Kilian w rozmowie z Interią.
Łukasz Litewka nie żyje. Śledczy badają sprawę wypadku
To jednak nie kończy działań śledczych. Prokuratura zabezpieczyła dodatkowy materiał do badań toksykologicznych i histopatologicznych. Jak wyjaśnił prok. Kilian, celem jest dokładne ustalenie stanu zdrowia oraz kondycji organizmu posła w chwili wypadku.
Śledczy chcą sprawdzić wszystkie możliwe scenariusze i zebrać pełny materiał dowodowy dotyczący okoliczności tragedii.
Prokuratura: Kierowca, który potrącił Litewkę, usłyszał zarzut
Nowe informacje pojawiły się również w sprawie kierowcy samochodu uczestniczącego w wypadku. Mężczyzna pozostawał do dyspozycji śledczych i przechodził bardzo szczegółowe badania lekarskie.
Prokuratura poinformowała, że po zakończeniu badań możliwe będzie przesłuchanie kierowcy. Późnym popołudniem prokuratura poinformowała, że kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
– W tej chwili 57-latek stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa (...) spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym (...) Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu – przekazał prok. Kilian
Tragiczna śmierć Łukasza Litewki
Do wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, doszło w czwartek po godzinie 13 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Informację o tragedii potwierdziła miejscowa policja.
Śmierć Łukasza Litewki wywołała poruszenie nie tylko w środowisku politycznym, ale i wśród osób zaangażowanych w działalność społeczną. Poseł był znany nie tylko z aktywności politycznej, ale także z organizowania akcji charytatywnych oraz działań na rzecz zwierząt i potrzebujących.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że polityk może zostać pochowany z honorami państwowymi, jeśli zgodę wyrazi rodzina. Z kolei prezydent Karol Nawrocki miał znać posła osobiście i pozytywnie oceniać jego działalność społeczną.
