Pogrzeb Łukasza Litewki. Potwierdzono datę i miejsce

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zostały zaplanowane na środę 29 kwietnia 2026 r. o godzinie 13:30. Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Świętego Joachima w Sosnowcu. Nabożeństwo ma być transmitowane w telewizji.

Później na cmentarzu uroczystości będą miały charakter prywatny, bez mediów i telewizyjnych kamer. Takie oświadczenie wystosowała rodzina zmarłego tragicznie Łukasza Litewki.

Tragiczna śmierć

Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia 2026 r. Był posłem, socjologiem i działaczem samorządowym.

Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W 2014 i 2018 r. był wybierany na radnego Sosnowca. Był społecznikiem, inicjatorem licznych akcji charytatywnych na rzecz dzieci i zwierząt oraz założycielem fundacji #TeamLitewka. Wspierał tworzenie schronisk dla zwierząt na terenie woj. śląskiego.

Litewka w polityce

Do Sejmu X kadencji został wybrany z listy Nowej Lewicy w okręgu sosnowieckim. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Pracował również w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Areszt tymczasowy dla sprawcy wypadku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Decyzja ma jednak charakter warunkowy. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, trzymiesięczna izolacja może zostać zamieniona na dozór policji i zakaz opuszczania kraju, pod warunkiem wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony

W piątek 24 kwietnia 2026 r. Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego poinformował w mediach społecznościowych, że Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała pośmiertnie złotą odznakę Łukaszowi Litewce.

