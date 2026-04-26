Ponad 2387 interwencji. Ostrzeżenia dla całego kraju

W sobotę wieczorem Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że interweniowała ponad 120 razy. Wieczorem w niedzielę było o wiele gorzej. Strażacy policzyli, że łącznych interwencji do godziny 18:00 było aż 2387. Wszystkie spowodowane były silnym wiatrem i szkodami, które wyrządził w wielu miejscach.

26 kwietnia 2026 r. do godz. 18:00 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 2 387 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwie: mazowieckim (511), lubelskim (492), podlaskim (342) i warmińsko-mazurskim (307). Uszkodzonych zostało 125 dachów – czytamy we wpisie Państwowej Straży Pożarnej na platformie X.

Nie tylko silny wiatr

Kilka godzin wcześniej Państwowa Straż Pożarna poinformowała o zagrożeniach pożarowych w lasach. Silny wiatr oraz niska wilgotność ściółki tworzą niebezpieczną pogodę pożarową. W takich warunkach pożar lasu bardzo szybko się rozprzestrzenia.

W weekend od soboty strażacy gasili ponad 140 pożarów lasu, a d początku 2026 roku ponad 2 000.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął całą Polskę alertami pierwszego stopnia przed przymrozkami, które wystąpią od godziny 23:00 w niedzielę do 7:30 w poniedziałek.

Synoptycy prognozują spadek temperatury do -4°C, a przy gruncie nawet do -6°C. Jednocześnie w dziewięciu województwach (od pomorskiego po małopolskie) do godziny 18:00 w niedzielę obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, osiągającym w porywach 75 km/h. Lokalnie mogą wystąpić także burze.

Eksperci podkreślają, że zjawiska te mogą powodować straty materialne oraz zagrażać bezpieczeństwu, co wymaga od mieszkańców zachowania szczególnej ostrożności i zabezpieczenia mienia.

