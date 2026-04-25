Ponad 120 interwencji strażaków. Ostrzeżenia dla 13 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia dla 13 województw. Sytuacja jest monitorowana, ale wiatr ma osłabnąć dopiero w niedziele. Należy się liczyć z kolejnymi utrudnieniami i interwencjami służb.

Mobilizacja służb w związku z silnym wiatrem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sobotnim komunikacie zapewniło, że służby działają na pełnych obrotach. Państwowa Straż Pożarna interweniowała aż 126 razy w związku z silnym wiatrem. Strażacy głównie zajmują się powalonymi drzewami oraz zabezpieczają uszkodzone elementy konstrukcyjne.

Optymistyczne prognozy płyną ze stacji meteorologicznych. W niedzielę wiatr ma osłabnąć, niemniej na razie alerty nie są odwoływane.

Ostrzeżenia w 13 województwach

Sytuacja pogodowa stała się w ostatnich godzinach bardzo groźna. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większości kraju. Najtrudniejsza sytuacja panuje w pasie nadmorskim (woj. pomorskie i zachodniopomorskie), gdzie obowiązuje 2. stopień zagrożenia, a wiatr może rozpędzić się do niszczycielskich 95 km/h. Niebezpiecznie będzie jednak niemal wszędzie: 13 województw w centrum i na wschodzie zostało objętych 1. stopniem alertu z porywami do 75 km/h.

ALERT RCB

Służby ostrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Mieszkańcy Pomorza, Wybrzeża oraz części Małopolski otrzymali pilne wiadomości SMS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia mienia i zdrowia. Silny wiatr to realne zagrożenie.

Służby apelują o rozwagę publikując ważne wskazówki:

Nie parkuj pod drzewami i tablicami reklamowymi;

Zabezpiecz przedmioty na balkonach i oknach;

Zachowaj ostrożność podczas przebywania na zewnątrz.

Pogoda na niedzielę 26 kwietnia 2026 r.

Pogoda w niedzielę powinna się poprawić. Choć dzisiejsze zjawiska mogą zagrażać zdrowiu i mieniu, na jutro zapowiadane jest wyciszenie aury. Służby MSWiA będą pełnić dyżury i reagować adekwatnie do rozwoju wydarzeń tak długo, jak będzie to konieczne.

