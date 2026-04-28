Jasnowidz typuje, co będzie na maturze 2026. „Mam problem”

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się egzaminy maturalne. W poniedziałek 4 maja uczniowie przystąpią do pisemnego egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z języka polskiego, dzień później – matematyki, a w środę – języka angielskiego.

Niektórzy maturzyści do ostatniej chwili próbują przypominać sobie różne zagadnienia i uzupełniać braki, a inni uznają, że na kilka dni przed tak ważnym momentem kluczowy jest wypoczynek i regeneracja, które pozwolą na to, aby – na tyle, na ile to możliwe – podejść do egzaminu odprężonym.

Co będzie na maturze 2026? Jasnowidz przedstawił wizję

„Super Express” zwrócił się do jasnowidza z pytaniem o wizję dotyczącą egzaminów. – Ja nie zdawałem matury, dlatego mam problem z odpowiedzią na to pytanie – zaczął Krzysztof Jackowski.

– Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą. Z języka polskiego będzie literatura piękna – stwierdził. – To będzie „Lalka” Prusa, a nie sama „Lalka”, tylko jeszcze pozytywizm – dodał.

Jasnowidz odniósł się też do tego, jakich zagadnień maturzyści mogą spodziewać się podczas egzaminu z matematyki. Jak przekazał w dość ogólnikowy sposób, pojawią się zadania ze statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i równań z wieloma niewiadomymi.

Nie odpoczynek, tylko praca? Maturzyści nie odetchną

Maturzyści, którzy napiszą egzaminy, będą mieli najdłuższe w życiu wakacje. Nie wszyscy chcą jednak poświęcić je jedynie na odpoczynek.

– Moje wakacje zaczynają się bardzo szybko. Mam tak ustawione egzaminy, że kończę wszystko w ostatnim tygodniu maja. Najpierw zakuwanie do matury, potem praca. Grafik na resztę miesięcy mam bardzo napięty. W czerwcu zaczynam dwudniowy kurs na wychowawcę kolonijnego, potem kurs pierwszej pomocy. Będę wychowawcą kolonijnym. Mam już nagrane kilka fajnych wyjazdów – mówi w rozmowie z portalem edziecko.pl tegoroczna maturzystka.

Czytaj też:

Matura 2026, język angielski. Tematy wypowiedzi pisemnych z ubiegłych lat, pełna listaCzytaj też:

Przygotowania do matury mogą kosztować fortunę. Rodzice płacą coraz więcej