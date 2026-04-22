Matura 2026. Przekazano kluczowe informacje dla uczniów

Matury zbliżają się wielkimi krokami. Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne zaplanowano między 7 a 30 maja. Każdego dnia maturzyści będą przystępować do testów o godzinie 9:00 oraz 14:00.

W tym roku do matury podejdzie około 270 tysięcy absolwentów szkół średnich. Dla wielu z nich to moment przełomowy – wynik egzaminu w dużej mierze zdecyduje o przyjęciu na studia i dalszych planach związanych z edukacją.

Matura 2026. Harmonogram i najważniejsze daty

Sesja egzaminacyjna potrwa praktycznie cały maj. Najpierw odbędą się egzaminy pisemne, które zaplanowano od 4 do 21 maja, a tuż po nich rozpoczną się egzaminy ustne – te potrwają do końca miesiąca. Dla osób, które z ważnych powodów nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym, przewidziano dodatkową sesję, która odbędzie się w dniach od 1 do 16 czerwca.

Na wyniki trzeba będzie poczekać do 8 lipca 2026 roku – zostaną one ogłoszone rano, o godzinie 8:30. Z kolei maturzyści, którym powinie się noga, będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych pod koniec sierpnia. Ich wyniki poznają we wrześniu.

Tradycyjnie na początku maja uczniowie zmierzą się z trzema obowiązkowymi przedmiotami pisemnymi: językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym. W ciągu kolejnych dni przystępować będą do egzaminów rozszerzonych. Często to właśnie one decydować będą o przyjęciu na konkretne kierunki studiów.

Zasady matury 2026. Co trzeba wiedzieć?

Aby zdać egzamin dojrzałości, nie wystarczy samo podejście do testów. Każdy maturzysta musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dodatkowo konieczne jest przystąpienie do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, choć w tym przypadku nie obowiązuje próg zaliczenia.

Egzamin obejmuje obowiązkowe przedmioty pisemne, czyli język polski, matematykę oraz język obcy, a także część ustną z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki matur i ewentualne odwołanie

Wyniki egzaminów będą miały ogromne znaczenie dla edukacyjnej przyszłości młodych ludzi. Choć sama matura nie jest warunkiem ukończenia szkoły średniej, to bez niej praktycznie niemożliwe jest rozpoczęcie studiów wyższych. Warto wiedzieć, że każda uczelnia stosuje własny sposób przeliczania punktów, a kluczową rolę odgrywa poziom zdawanego przedmiotu oraz jego znaczenie dla wybranego kierunku.

Istnieje możliwość odwołania się od wyniku egzaminu, jeśli maturzysta uzna, że jego praca została oceniona nieprawidłowo. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wyniku matury.

Absolwent ma prawo do wglądu do swojego arkusza egzaminacyjnego. Aby zyskać taką możliwość, należy złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który w ciągu pięciu dni wyznaczy termin wglądu.

Jeśli uczeń zgłosi zastrzeżenia – także jeśli chodzi o liczbę przyznanych punktów – może wnioskować o weryfikację sumy punktów. Wniosek razem z uzasadnieniem ponownie składa się do dyrektora OKE w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wglądu.

