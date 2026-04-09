Matura zacznie się wcześniej. Kluczowa decyzja CKE
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dodano: 
Arkusz maturalny Źródło: Shutterstock / Anna Gawlik
CKE opublikowała komunikat związany z maturami w 2026 roku. Jest pewna konkretna zmiana w stosunku do zeszłorocznego egzaminu dojrzałości.

CKE opublikowała harmonogram matur na 2026 rok. Okazuje się, że tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminów nieco wcześniej niż ich poprzednicy.

Matura 2026. Nowe daty egzaminów

Pierwszy egzamin pisemny odbędzie się 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00. Na początek – tradycyjnie – język polski na poziomie podstawowym.

Na 5 maja zaplanowano egzamin na poziomie podstawowym z matematyki, a na 6 maja – z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Dla porównania, w 2025 roku matury rozpoczęły się 5 maja, a jeszcze rok wcześniej – 7 maja. Oznacza to niewielkie, ale zauważalne przesunięcie w harmonogramie.

Zasady matury 2026. Co trzeba zdać?

Przypomnijmy, że egzamin dojrzałości obejmuje zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i dodatkowe. Każdy absolwent szkoły średniej musi przystąpić do kilku kluczowych egzaminów – języka polskiego (do części pisemnej i ustnej), matematyki (części pisemnej) i języka obcego nowożytnego (części pisemnej i ustnej).

Dodatkowo wymagane jest podejście do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Aby egzamin został zaliczony, maturzysta w przypadku przedmiotów obowiązkowych musi osiągnąć 30 procent punktów. W przypadku poziomu rozszerzonego, liczy się uzyskany wynik.

Czas trwania matur zależy od przedmiotu. I tak egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 240 minut (chyba, że maturzysta zakończy go wcześniej), z matematyki – 180 minut a z języka obcego nowożytnego – 120 minut.

Mała zmiana, a robi różnicę

Choć różnica w harmonogramie wynosi zaledwie jeden dzień, dla maturzystów może mieć realne znaczenie. Oznacza bowiem mniej czasu na ostatnie powtórki i przygotowania.

Co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadza drobne korekty terminów, jednak ogólna zasada pozostaje taka sama – egzaminy maturalne startują na początku maja.

Opracowała:
Źródło: se.pl