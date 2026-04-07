Ostatnia taka matura, a potem zmiany? „Jeśli chodzi o formę można dyskutować”

Już 4 maja rozpoczną się matury 2026. Głos ws. zmian w rozmowie z Radiem Zet zabrał dyrektor CKE. – Arkusze dostosowania dla maturzystów z orzeczeniami, niepełnosprawnościami będą inaczej wyglądać, ale merytorycznie dla młodzieży nic się nie zmieni. Są to jedynie techniczne modyfikacje i to największa nowość w tym roku – powiedział Robert Zakrzewski.

Matura 2026. Dyrektor CKE o nowościach i egzaminach poza szkołą

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odniósł się również do sugestii, aby egzaminy dojrzałości przeprowadzać poza salami lekcyjnymi. Nauczyciele popierający ten pomysł argumentują go tym, że matury mocno dezorganizują naukę pozostałych uczniów i pracę szkół. – Nauczyciel przeprowadza kartkówkę po to, żeby dziecko wiedziało, że się nauczyło i żeby nauczyciel wiedział, że mała partia materiału została nauczona – zaczął Zakrzewski.

– Dzięki klasówce nauczyciel wie, że dzieci opanowały materiał i że może przejść do kolejnego materiału. Egzamin, oprócz funkcji rekrutacyjnej, również pełni taką funkcję, tzn. nauczycielowi, dyrektorowi, organowi prowadzącemu i ministrowi pokazuje, jak ta edukacja wychodzi. Pod tym kątem nie da się więc odłączyć egzaminów od szkoły. System egzaminów zewnętrznych to jest część całego systemu edukacji – tłumaczył dyrektor CKE.

Robert Zakrzewski odpowiada nauczycielom ws. zmian na maturze. „O tym trzeba pamiętać”

Zdaniem Zakrzewskiego „jeśli chodzi o formę, można dyskutować, gdzie ten egzamin powinien być przeprowadzony fizycznie”. Według dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wszystko zależy od „funduszy i akceptacji społecznej”. – Trzeba pamiętać o możliwościach organizacyjnych systemu, o finansach, o kadrze. W centrum tych wszystkich działań na pewno powinni być uczniowie – podsumował Zakrzewski.

Niepewny los matury z matematyki. Była szefowa MEN zabrała głosCzytaj też:

Nawiązanie do popularnego żartu na próbnej maturze. Wiceszefowa MEN odbija piłeczkę