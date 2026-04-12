Migranci mają dość? Duże zmiany przy granicy polsko-białoruskiej

Na granicy polsko-białoruskiej rozpoczęła się budowa dodatkowej zapory, która ma wzmocnić istniejącą już barierę. Nowa konstrukcja to czterometrowa siatka wzdłuż drogi technicznej, zwieńczona drutem kolczastym.

Nowa zapora przy granicy polsko-białoruskiej

Od strony lasu pojawią się także zwoje drutu oraz dwumetrowe ogrodzenie, które – jak podkreślają służby – ma ograniczyć ryzyko zranienia zwierząt. Docelowo zapora ma powstać na całym 186-kilometrowym odcinku granicy na Podlasiu.

Budowa prowadzona jest jednocześnie w pięciu różnych lokalizacjach. Prace są prowadzone przez żołnierzy wojsk inżynieryjnych, którzy współpracują ze strażnikami granicznymi.

– Zaczęliśmy od takich newralgicznych dla nas miejsc. Wytypowaliśmy je pod kątem ewentualnego przekraczania granicy przez osoby, które chcą się dostać tutaj nielegalnie do naszego kraju – podkreślił gen. Sławomir Klekotka, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w rozmowie z RMF FM.

Jak dodaje, „nowe zabezpieczenia mają realnie utrudnić nielegalne przekraczanie granicy i zwiększyć czas reakcji służb”. – Nowa bariera da nam czas na podjęcie reakcji. Tutaj już będzie bardzo duża szansa, żeby te osoby przede wszystkim zatrzymać i odebrać im narzędzia, bo to wszystko będzie się działo już całkowicie po stronie polskiej – wyjaśnił generał.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec wiosny.

Dane z granicy polsko-białoruskiej. Koniec kryzysu migracyjnego?

Z ostatnich raportów Straży Granicznej, w których informowano o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wynika, że w kwietniu kryzys migracyjny został całkowicie opanowany, ponieważ służby nie odnotowały żadnych prób przedostania się do Polski.

Także dane MSWiA pokazują, że nielegalnych prób przekroczenia granicy jest znacznie mniej. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku zanotowano spadek aż o 96 procent.

„W I kwartale 2022 doszło do 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W I kwartale 2026 było ich zaledwie 158. To efekt m. in. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, którego nadużywali nielegalni migranci” – przekazał resort.

„Koczowisko imigrantów” pod Warszawą? Strach wśród mieszkańcówCzytaj też:

Co dzieje się na granicy z Białorusią? Sytuacja drastycznie się zmieniła