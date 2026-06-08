Lewica bierze sprawy w swoje ręce. Powstaje projekt likwidacji Funduszu Kościelnego

O likwidacji Funduszu Kościelnego mówiły podczas wyborów Koalicja Obywatelska, Lewica, a także polska 2050. Według ustaleń medialnych prace nad zmianami w tym zakresie mają być stale blokowane przez PSL. Zainteresowania dalszymi pracami w tym zakresie mają też nie wykazywać Rządowe Centrum Legislacji oraz członkowie KO. Jak wynika z ustaleń radia Zet, zespół kierowany przez lidera PSL miał się spotkać zaledwie dwa razy.

Lewica chce zmian ws. Funduszu Kościelnego

Jak wynika z ustaleń medialnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zgłosiło własny projekt ustawy ws. Funduszu Kościelnego do Rządowego Centrum Legislacji. Prace nad nim się jednak nie rozpoczęły. Podobna stagnacja była podczas prac zespołu ds. likwidacji Funduszu Kościelnego.

– Był moment, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz zainteresował się tą naszą propozycją, ale ostatecznie sprawy w ogóle nie posunęły się do przodu – relacjonowała w rozmowie z Radiem Zet Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości. Dodała również, że „prace były torpedowane przez PSL” .

Z kolei Anna Maria Żukowska z Lewicy poinformowała, że jej ugrupowanie chce przygotować własny projekt poselski w tej sprawie. W najbliższym czasie projekt ma zostać przedstawiony w Sejmie.

O projekcie dotyczącym likwidacji Funduszu Kościelnego Lewica mówiła również w marcu 2025 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej Magdaleny Biejat. Zwracano wówczas uwagę, że „w 95 procentach środki z Funduszu Kościelnego są przeznaczane na finansowanie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne osób duchownych. 80 procent tych składek jest opłacanych właśnie z tego funduszu, ale de facto z budżetu państwa. Takim przywilejem nie może cieszyć się żaden inny pracownik, ani obywatel, który sam opłaca swoje składki” .

„Czas skończyć z praktyką opłacania składek księży i duchownych przez państwo. Zasady te muszą się zmieć i zacząć funkcjonować tak, jak w stosunku do każdej innej osoby pracującej” – dodano.

Co to jest Fundusz Kościelny?

Przypomnijmy, Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku. Miał on rekompensować kościołom i związkom wyznaniowym utracony majątek m.in. w postaci gruntów rolnych. Finansowanie miało zatem zapewniać dochody z przejętych przez państwo nieruchomości. Natomiast z biegiem lat przekształcił się w finansowanie zadań kościołów, składek emerytalnych duchownych oraz utrzymanie obiektów sakralnych.

Prace nad likwidacją Funduszu Kościelnego przeprowadzali już w latach 2012-2013 przedstawiciele rządu i Episkopatu. Nie przyniosło to jednak żadnych zmian.

W tym roku Fundusz Kościelny ma dysponować kwotą 272 mln zł.

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