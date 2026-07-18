Bliscy chcą kontynuować dzieło Łukasza Litewki. Powstała fundacja

Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki w mediach społecznościowych pojawił się pierwszy od dłuższego czasu wpis. Rodzina i dotychczasowi współpracownicy posła poinformowali, że 9 lipca wspólnie powołali fundację jego imienia.

Jak wyjaśnili, ostatnie trzy miesiące były dla nich czasem żałoby, ale również mierzenia się z problemami prawnymi oraz różnicami dotyczącymi dalszej działalności. Nowa fundacja ma pozwolić na kontynuowanie rozpoczętej przed laty misji zgodnie z wartościami ważnymi dla Litewki i jego najbliższych.

Autorzy komunikatu przyznali, że pod względem organizacyjnym i prawnym muszą rozpocząć działalność od początku. Podkreślili jednak, że powołanie nowej organizacji było jedynym możliwym rozwiązaniem. „Nikt z nas nie miałby śmiałości, by próbować zastąpić Łukasza, naśladować ani wypowiadać się w Jego imieniu” – napisali bliscy i współpracownicy parlamentarzysty.

Chcą zachować społeczność Team Litewka

Fundacja ma zadbać o to, aby nie zostało zaprzepaszczone dzieło życia posła. Chodzi przede wszystkim o dalsze skupianie społeczności Team Litewka, którą tworzą setki tysięcy osób zaangażowanych w akcje pomocowe.

Bliscy podziękowali internautom za cierpliwość, wyrozumiałość oraz liczne gesty wsparcia. „Wiemy, że dzięki Wam – tego nie da się zatrzymać!” – podkreślili. Do wpisu dołączono nagranie z niepublikowanymi wcześniej materiałami przedstawiającymi różne chwile z życia Litewki.

Tragiczna śmierć posła

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku w wypadku w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Nowej Lewicy został potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Litewka był znany z działalności społecznej, organizowania zbiórek i nagłaśniania historii osób oraz zwierząt potrzebujących pomocy.

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