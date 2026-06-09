Partnerka Łukasza Litewki ogłosiła nową akcję. „Chcę mieć pewność”
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Partnerka Łukasza Litewki ogłosiła nową akcję. „Chcę mieć pewność”

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Post Natalii Bacławskiej
Post Natalii Bacławskiej Źródło: Instagram / natalia.baclawska
Partnerka zmarłego Łukasza Litewki ogłosiła kolejną akcję pomocową w mediach społecznościowych. Dotyczy ona adoptowanego psa, który stracił właściciela. „Chcę mieć pewność, że trafi do odpowiedniego i kochającego domu” – napisała Natalia Bacławska.

8 czerwca w serwisie Instagram kobieta opublikowała wpis dotyczący psa Mailo. Niesłyszące zwierzę zostało adoptowane przez mężczyznę, który chorował. Po jego śmierci pies trafił do schroniska „Azorki” w Gorzowie Wielkopolskim. Narzeczona Litewki zaapelowała o adopcję Mailo, a także innych zwierząt, przebywających w tym miejscu.

Partnerka Litewki apeluje o pomoc dla Mailo

„Pan Michał, pomimo że sam zmagał się z chorobą, wybrał tego dzielnego chłopaka na swojego towarzysza. Wspierali się, kochali i rozjaśniali sobie życie swoją obecnością” – napisała Natalia. Jak dodała, “Mailo był wierny do samego końca. Do końca czuwał przy swoim przyjacielu”.

Z relacji kobiety wynika, że pojawiły się osoby zainteresowane adopcją psa, jednak nie jest pewne, czy ktoś na pewno zabierze go do domu.

„Chcę mieć pewność, że trafi do odpowiedniego i kochającego domu. Pan Michał ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Mogłabym wstawić tutaj czarno-białe zdjęcie, ale nie. Pan Michał wciąż żyje w jego sercu. To piękna i krystalicznie czysta miłość” – napisała Natalia Bacławska na Instagramie.

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Apel o adopcje psów ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim

Zwróciła także uwagę, że w schronisku nadal czeka wiele psów. „Wierzę, że dzięki Wam także one dostaną swoją szansę. Chciałabym, abyście się zakochali bezgranicznie (...) napisała partnerka Litewki.

Przypomniała także, że adopcja psa „to niezwykle odpowiedzialna decyzja”. „Psinki są po różnych przejściach, zmagają się z rozmaitymi problemami i chorobami- każda z nich ma swoją historię. Zanim podejmiecie decyzję o przyjęciu do rodziny tej niewinnej istotki, zastanówcie się, czy nie jest to krok podjęty pod wpływem chwili” dodała partnerka Litewki.

Raport ws. bezdomności zwierząt w Polsce

Według danych zawartych w „Raporcie o bezdomności zwierząt w Polsce 2026” stworzonym przez Fundację Pomagam.pl oraz Uniwersytet SWPS blisko 1 mln zwierząt nie ma domu. W tym około 72 tys. psów i 750 tys. kotów. Z kolei w domach żyje ponad 15 mln czworonogów: około 8,1 mln stanowią psy, a 7,2 mln koty.

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Opracowała:
Źródło: Instagram, „Raport o bezdomności zwierząt w Polsce 2026”