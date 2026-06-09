Partnerka Łukasza Litewki ogłosiła nową akcję. „Chcę mieć pewność”

8 czerwca w serwisie Instagram kobieta opublikowała wpis dotyczący psa Mailo. Niesłyszące zwierzę zostało adoptowane przez mężczyznę, który chorował. Po jego śmierci pies trafił do schroniska „Azorki” w Gorzowie Wielkopolskim. Narzeczona Litewki zaapelowała o adopcję Mailo, a także innych zwierząt, przebywających w tym miejscu.

Partnerka Litewki apeluje o pomoc dla Mailo

„Pan Michał, pomimo że sam zmagał się z chorobą, wybrał tego dzielnego chłopaka na swojego towarzysza. Wspierali się, kochali i rozjaśniali sobie życie swoją obecnością” – napisała Natalia. Jak dodała, “Mailo był wierny do samego końca. Do końca czuwał przy swoim przyjacielu” .

Z relacji kobiety wynika, że pojawiły się osoby zainteresowane adopcją psa, jednak nie jest pewne, czy ktoś na pewno zabierze go do domu.

„Chcę mieć pewność, że trafi do odpowiedniego i kochającego domu. Pan Michał ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Mogłabym wstawić tutaj czarno-białe zdjęcie, ale nie. Pan Michał wciąż żyje w jego sercu. To piękna i krystalicznie czysta miłość” – napisała Natalia Bacławska na Instagramie.

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Apel o adopcje psów ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim

Zwróciła także uwagę, że w schronisku nadal czeka wiele psów. „Wierzę, że dzięki Wam także one dostaną swoją szansę. Chciałabym, abyście się zakochali bezgranicznie (...) – napisała partnerka Litewki .

Przypomniała także, że adopcja psa „to niezwykle odpowiedzialna decyzja” . „Psinki są po różnych przejściach, zmagają się z rozmaitymi problemami i chorobami- każda z nich ma swoją historię. Zanim podejmiecie decyzję o przyjęciu do rodziny tej niewinnej istotki, zastanówcie się, czy nie jest to krok podjęty pod wpływem chwili” – dodała partnerka Litewki.

Raport ws. bezdomności zwierząt w Polsce

Według danych zawartych w „Raporcie o bezdomności zwierząt w Polsce 2026” stworzonym przez Fundację Pomagam.pl oraz Uniwersytet SWPS blisko 1 mln zwierząt nie ma domu. W tym około 72 tys. psów i 750 tys. kotów. Z kolei w domach żyje ponad 15 mln czworonogów: około 8,1 mln stanowią psy, a 7,2 mln koty.

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