Konstytucjonalista nie ma wątpliwości. Tłumaczy, co musi zrobić Nawrocki w sprawie TK

Przyjęcie ślubowania od Sławomira Patyry nie rozwiązuje problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego – ocenia sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Jego zdaniem kluczowa pozostaje sprawa czworga sędziów, którzy nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania. Chodzi o prof. Krystiana Markiewicza, prof. Marcina Dziurdę, prof. Macieja Taborowskiego oraz Annę Korwin-Piotrowską. Według Przymusińskiego dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, kolejne powołania do TK nie przyniosą natychmiastowego przełomu.

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Prezes Iustitii w rozmowie z Polskim Radiem24 podkreślił, że nie zgadza się z argumentacją prezydenta dotyczącą Sławomira Patyry. Jak mówił, nie jest tak, że Patyra został powołany dlatego, iż "cierpliwie czekał".

Przymusiński przypomniał, że czworo pozostałych sędziów również czekało na wykonanie obowiązku przez prezydenta. W jego ocenie spór dotyczy nie tylko personaliów, ale przede wszystkim zasad działania państwa i konstytucyjnej roli głowy państwa.

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Zdaniem Bartłomieja Przymusińskiego konstytucja nie daje prezydentowi prawa do weryfikowania kandydatów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazał, głowa państwa nie powinna analizować ich życiorysów ani odkładać odebrania ślubowania. Sędzia ocenił, że samo odebranie ślubowania ma charakter ceremonialny. To właśnie interpretacja tego obowiązku pozostaje jednym z najważniejszych punktów konfliktu wokół TK.

Przymusiński nie wyklucza, że Trybunał Konstytucyjny w końcu zacznie działać w nowym układzie. Jego zdaniem stanie się tak wtedy, gdy liczba prawidłowo powołanych osób będzie na tyle duża, że możliwe będzie przeprowadzenie realnych zmian. Na razie jednak, jak wynika z jego wypowiedzi, samo powołanie jednego sędziego nie zmienia sytuacji zasadniczo. Problem czworga sędziów pozostaje nierozwiązany.

Prezydent przyjął jedno ślubowanie. Cztery decyzje wciąż czekają

Prezydent 28 lipca przyjął ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Nadal nie zdecydował jednak o odebraniu ślubowania od Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Anny Korwin-Piotrowskiej.

Karol Nawrocki, odnosząc się do Patyry, stwierdził, że ten "zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, a nie bierze udziału w szopkach"

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