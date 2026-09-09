Były prezes TK o ślubowaniu Macieja Berka. Uderzył w Karola Nawrockiego

W ubiegłym tygodniu Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatura byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu wywołała kontrowersje, a krytyczne głosy płynęły ze środowiska prawniczego. Dzisiaj mnożą się pytania, czy Berek dostanie zaproszenie na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego.

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Do sprawy odniósł się prof. Andrzej Zoll. – Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie jest tutaj potrzebny, ponieważ cały proces powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego zamyka się na Sejmie – mówi były prezes TK w rozmowie z „Faktem”. Jednocześnie zastrzega, że objęcie urzędu przez sędziego wymaga złożenia ślubowania wobec prezydenta.

– Jeżeli prezydent nie dopełnia swojego obowiązku, to znaczy narusza Konstytucję i trzeba w jakiś sposób umożliwić sędziemu objęcie urzędu. Wobec tego należy przeprowadzić ślubowanie bez fizycznej obecności prezydenta. Merytorycznie powinno ono jednak zostać złożone i skierowane do prezydenta – tłumaczy prof. Zoll.

Prezydent przyjmie ślubowanie Macieja Berka? „To jego obowiązek”

Taka sytuacja miała już miejsce, a grupa sędziów złożyła ślubowanie w Sejmie (bez obecności prezydenta). — Czworo sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie, nie składało go — wbrew temu, co twierdzi Kancelaria Prezydenta — wobec marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu, podobnie jak marszałek Senatu, był obecny, ale nie był adresatem ślubowania. Marszałek Sejmu jedynie użyczył pomieszczenia sejmowego na tę uroczystość — mówi były prezes TK.

Prof. Zoll zaznacza także, że „przyjęcie ślubowania nie jest kompetencją prezydenta ani jego prerogatywą”. — Jest jego obowiązkiem. Przy czym bez złożenia ślubowania nie wyobrażam sobie, żeby sędzia mógł rozpocząć pracę w Trybunale, ponieważ mamy wyraźny przepis w ustawie o statusie sędziego Trybunału — w art. 4 — który mówi o tym obowiązku. Trzeba jednak pamiętać, że jest to obowiązek zarówno sędziego, jak i prezydenta. Sędzia jest zobowiązany do złożenia ślubowania, a prezydent do jego przyjęcia — zamyka wątek ekspert.

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