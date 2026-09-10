Co powinien zrobić Nawrocki ws. Berka i TK? Polacy podzieleni. Sondaż dla „Wprost”

Już sama kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – jako byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu, a także człowieka, którego Donald Tusk nazywał swoją „prawą ręką” – wywołała kontrowersje. Ze środowiska prawniczego popłynęły głosy krytyki. Eksperci przypominali, że koalicja rządząca jeszcze do niedawna podkreślała, jak ważne jest odpolitycznienie TK, a obecnie podjęła działania, które przeczą głoszonym wcześniej wartościom.

Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka? Sondaż dla „Wprost”

W piątek 4 września Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego TK. Dyskusja wcale jednak nie ustała. Tym razem piętrzą się pytania o to, co zrobi Karol Nawrocki i czy Berek dostanie zaproszenie na ceremonię ślubowania do Pałacu Prezydenckiego.

W nowym sondażu, który został przeprowadzony przez SW Research dla „Wprost”, zapytaliśmy respondentów, czy głowa państwa powinna przyjąć ślubowanie od Macieja Berka. 43,5 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a 28,3 proc. jest przeciw. 28,2 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Mężczyźni „za”, a nawet „przeciw”. Szczegółowe wyniki badania