Tusk dostał jasny sygnał. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Donald Tusk sprawuje funkcję premiera od niemal trzech lat. Powrót do władzy szefa KO miał otworzyć nowy rozdział po rządach PiS: z rozliczeniami poprzedników i realizacją szerokiego pakietu wyborczych obietnic. Szybko okazało się jednak, że droga od zapowiedzi do ich realizacji będzie znacznie trudniejsza, niż zakładano.

Rządowi nie brakowało problemów. Polityczne kryzysy, ale również i wewnętrzne spory regularnie spychały kwestie programowe na dalszy plan. Koalicja, która przejęła władzę po wyborach w 2023 roku, od początku musiała godzić interesy kilku ugrupowań. Nie zawsze było to łatwe.

Iskrzy na linii Tusk – Nawrocki. Chodzi o kolejne weta

Jednym z największych wyzwań pozostaje realizacja obietnic. Przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała słynne już „100 konkretów na 100 dni”. Z czasem stało się jasne, że dotrzymanie tego terminu będzie niezwykle trudne.

– Mówię o zwycięstwie 15 października. Moja partia dostała 31 proc. głosów, więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek? – powiedział Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa w październiku 2025 roku.

Po wyborach prezydenckich koalicja 15 października znalazła się na kolejnym zakręcie. Zwycięstwo Karola Nawrockiego postawiło rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji a polityczna układanka stała się jeszcze bardziej zacięta. Premier musiał odtąd nie tylko pilnować kruchej równowagi między koalicjantami, ale także mierzyć się z prezydentem reprezentującym przeciwny obóz polityczny, który jest w swoich decyzjach znacznie ostrzejszy niż jego poprzednik Andrzej Duda, również związany z PiS.

Na linii rząd–Pałac Prezydencki szybko zaczęło iskrzyć. Kolejne ustawy, decyzje i prezydenckie weta stały się częścią codziennej politycznej rozgrywki. Dla Donalda Tuska oznaczało to jeszcze jedno: nawet jeśli koalicja była w stanie porozumieć się we własnym gronie, droga od pomysłu do wejścia nowych przepisów w życie stała się jeszcze bardziej skomplikowana.

Sondaż. Polacy ocenili Donalda Tuska w roli premiera

Po niemal trzech latach od wyborów przyszedł czas na polityczny rachunek. Jak Polacy patrzą dziś na premiera i jego pracę? W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, czy są zadowoleni z tego, jak Donald Tusk sprawuje swoją funkcję.

Na początek najważniejsza liczba. 38,4 proc. badanych deklaruje zadowolenie z tego, jak Donald Tusk pełni funkcję premiera. 17,3 proc. mówi o tym zdecydowanie, a 21,1 proc. wybiera odpowiedź „raczej tak”.

Więcej osób patrzy jednak na pracę premiera krytycznie. 46,1 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z tego, jak Tusk sprawuje swoją funkcję. W tej grupie aż 32,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia jego pracę, a 13,2 proc. wybiera łagodniejszą odpowiedź „raczej nie”.

Bilans nie jest więc dla premiera korzystny. Między ocenami pozytywnymi a negatywnymi jest 7,7 pkt proc. różnicy. Jednocześnie nie wszyscy badani mają wyrobione zdanie: 15,5 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Jak kobiety i mężczyźni postrzegają Donalda Tuska?

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że wśród kobiet 36,5 proc. badanych jest zadowolonych z pracy Donalda Tuska (15 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 21,5 proc. „raczej tak”), podczas gdy 47,4 proc. ocenia ją negatywnie (15,1 proc. „raczej źle” a 32,3 proc. „zdecydowanie źle”).

W przypadku mężczyzn proporcje są nieco inne. Pozytywną ocenę wystawia premierowi 40,4 proc. ankietowanych (19,8 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 20,6 proc. „raczej tak”), a 44,7 proc. ma opinię przeciwną (11,2 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie” a 33,5 proc. „zdecydowanie nie”)

Jednego z ciekawszych wyników dostarcza podział według wieku. Wśród osób do 24. roku życia pozytywnie pracę Tuska ocenia 38,2 proc. badanych. Negatywną opinię ma 36,2 proc. To jeden z nielicznych przypadków, w których oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi.

Wśród osób w wieku 25–34 lata zadowolonych z pracy premiera jest już tylko 29,3 proc. Przeciwnego zdania jest aż 51 proc. respondentów.

Jeszcze inaczej wyglądają odpowiedzi osób mających co najmniej 50 lat. W tej grupie 45,7 proc. badanych pozytywnie ocenia Tuska jako premiera, a 42,7 proc. jest niezadowolonych.