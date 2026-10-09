Tusk dostał jasny sygnał. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu
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Tusk dostał jasny sygnał. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

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Donald Tusk, premier polskiego rządu
Donald Tusk, premier polskiego rządu Źródło: PAP / Paweł Supernak
Donald Tusk ma za sobą niemal trzy lata na stanowisku premiera. W najnowszym sondażu SW Research zapytaliśmy Polaków, jak oceniają jego pracę. Wyniki mogą dać do myślenia.

Donald Tusk sprawuje funkcję premiera od niemal trzech lat. Powrót do władzy szefa KO miał otworzyć nowy rozdział po rządach PiS: z rozliczeniami poprzedników i realizacją szerokiego pakietu wyborczych obietnic. Szybko okazało się jednak, że droga od zapowiedzi do ich realizacji będzie znacznie trudniejsza, niż zakładano.

Rządowi nie brakowało problemów. Polityczne kryzysy, ale również i wewnętrzne spory regularnie spychały kwestie programowe na dalszy plan. Koalicja, która przejęła władzę po wyborach w 2023 roku, od początku musiała godzić interesy kilku ugrupowań. Nie zawsze było to łatwe.

Iskrzy na linii Tusk – Nawrocki. Chodzi o kolejne weta

Jednym z największych wyzwań pozostaje realizacja obietnic. Przed wyborami Koalicja Obywatelska zapowiadała słynne już „100 konkretów na 100 dni”. Z czasem stało się jasne, że dotrzymanie tego terminu będzie niezwykle trudne.

– Mówię o zwycięstwie 15 października. Moja partia dostała 31 proc. głosów, więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek? – powiedział Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Piotrkowa w październiku 2025 roku.

Po wyborach prezydenckich koalicja 15 października znalazła się na kolejnym zakręcie. Zwycięstwo Karola Nawrockiego postawiło rząd Donalda Tuska w trudnej sytuacji a polityczna układanka stała się jeszcze bardziej zacięta. Premier musiał odtąd nie tylko pilnować kruchej równowagi między koalicjantami, ale także mierzyć się z prezydentem reprezentującym przeciwny obóz polityczny, który jest w swoich decyzjach znacznie ostrzejszy niż jego poprzednik Andrzej Duda, również związany z PiS.

Na linii rząd–Pałac Prezydencki szybko zaczęło iskrzyć. Kolejne ustawy, decyzje i prezydenckie weta stały się częścią codziennej politycznej rozgrywki. Dla Donalda Tuska oznaczało to jeszcze jedno: nawet jeśli koalicja była w stanie porozumieć się we własnym gronie, droga od pomysłu do wejścia nowych przepisów w życie stała się jeszcze bardziej skomplikowana.

Sondaż. Polacy ocenili Donalda Tuska w roli premiera

Po niemal trzech latach od wyborów przyszedł czas na polityczny rachunek. Jak Polacy patrzą dziś na premiera i jego pracę? W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, czy są zadowoleni z tego, jak Donald Tusk sprawuje swoją funkcję.

Na początek najważniejsza liczba. 38,4 proc. badanych deklaruje zadowolenie z tego, jak Donald Tusk pełni funkcję premiera. 17,3 proc. mówi o tym zdecydowanie, a 21,1 proc. wybiera odpowiedź „raczej tak”.

Więcej osób patrzy jednak na pracę premiera krytycznie. 46,1 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z tego, jak Tusk sprawuje swoją funkcję. W tej grupie aż 32,9 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia jego pracę, a 13,2 proc. wybiera łagodniejszą odpowiedź „raczej nie”.

Bilans nie jest więc dla premiera korzystny. Między ocenami pozytywnymi a negatywnymi jest 7,7 pkt proc. różnicy. Jednocześnie nie wszyscy badani mają wyrobione zdanie: 15,5 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Jak kobiety i mężczyźni postrzegają Donalda Tuska?

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że wśród kobiet 36,5 proc. badanych jest zadowolonych z pracy Donalda Tuska (15 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 21,5 proc. „raczej tak”), podczas gdy 47,4 proc. ocenia ją negatywnie (15,1 proc. „raczej źle” a 32,3 proc. „zdecydowanie źle”).

W przypadku mężczyzn proporcje są nieco inne. Pozytywną ocenę wystawia premierowi 40,4 proc. ankietowanych (19,8 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” a 20,6 proc. „raczej tak”), a 44,7 proc. ma opinię przeciwną (11,2 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie” a 33,5 proc. „zdecydowanie nie”)

Jednego z ciekawszych wyników dostarcza podział według wieku. Wśród osób do 24. roku życia pozytywnie pracę Tuska ocenia 38,2 proc. badanych. Negatywną opinię ma 36,2 proc. To jeden z nielicznych przypadków, w których oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi.

Wśród osób w wieku 25–34 lata zadowolonych z pracy premiera jest już tylko 29,3 proc. Przeciwnego zdania jest aż 51 proc. respondentów.

Jeszcze inaczej wyglądają odpowiedzi osób mających co najmniej 50 lat. W tej grupie 45,7 proc. badanych pozytywnie ocenia Tuska jako premiera, a 42,7 proc. jest niezadowolonych.

Źródło: WPROST.pl