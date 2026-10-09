Polacy ocenili Trybunał Konstytucyjny i Karola Nawrockiego. Wymowne wyniki sondażu

W nowym sondażu, który przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej, Polki i Polaków zapytano o ocenę pracy Karola Nawrockiego, a także parlamentu. W przypadku prezydenta 51 proc. badanych wyraziło aprobatę, a 40 proc. krytycznie ocenia działania głowy państwa. To dokładnie taki sam wynik jak w badaniu, które sprawdzało nastroje społeczne w sierpniu.

Polacy ocenili Nawrockiego, Sejm i Senat. Nowy sondaż

Jeśli chodzi o podsumowanie działalności Sejmu, w tym przypadku proporcja się odwraca, a krytyczne oceny przeważają nad dobrymi. 30 proc. respondentów (tyle samo co w sierpniu) pozytywnie wypowiada się o pracy niższej izby polskiego parlamentu, a 57 proc. – negatywnie (wzrost o 4 punkty procentowe). 13 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

W przypadku Senatu wyniki przedstawiają się w następujący sposób: 34 proc. pozytywnych ocen (spadek o 1 punkt procentowy), 42 proc. – negatywnych (wzrost o 3 punkty procentowe). 24 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii.

Sondaż. Trybunał Konstytucyjny na krawędzi? Polacy reagują

CBOS zapytał respondentów również o Trybunał Konstytucyjny. Jedynie 23 proc. badanych wypowiada się dobrze o działalności tej instytucji (spadek o 3 punkty procentowe w stosunku do badania z marca), a 43 proc. – źle (wzrost o 6 punktów procentowych). 34 proc. badanych wybrało wariant „trudno powiedzieć”.

Negatywne opinie przeważają także w ocenie sądów. 28 proc. badanych ocenia ich pracę dobrze, a 49 proc. negatywnie. 23 proc. ankietowanych nie ma zdania. W przypadku prokuratury – 34 proc. respondentów dobrze ocenia jej pracę, 32 proc. – negatywnie, a 34 proc. nie ma stanowiska w sprawie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 września 2026 r. na próbie liczącej 956 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,6 proc. – CATI i 13,6 proc. – CAWI).

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