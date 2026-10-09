Donaldowi Tuskowi nie starczy czasu? „Po prostu tragedia”, „Rząd na dwie kadencje”

15 października miną dokładnie trzy lata od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Polsce. Najwięcej głosów zdobyło wówczas Prawo i Sprawiedliwość, ale w obliczu braku zdolności koalicyjnych nie było w stanie utworzyć stabilnej większości. Nowy rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania i po dwóch tygodniach przeszedł do historii, co dało przestrzeń na to, aby zawiązała się koalicja pod przywództwem Donalda Tuska.

Tak politycy oceniają rząd Tuska. Szrot: Trzy lata straconych szans, złych decyzji i zaniechań

W związku ze zbliżającą się rocznicą wyborów parlamentarnych, a jednocześnie startującym maratonem przedwyborczym, zapytaliśmy posłów, jak oceniają rząd Donalda Tuska.

– Jestem członkiem głównej partii opozycyjnej, więc to raczej pytanie retoryczne. Ten rząd oceniam bardzo, bardzo negatywnie. Trzy lata straconych szans, trzy lata złych decyzji, trzy lata zaniechań i trzy lata zwijania Polski. To moja ocena i nic – niestety – nie zanosi się na to, żeby polityka tego rządu się zmieniła – mówi w rozmowie z „Wprost” Paweł Szrot (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość).

Na uwagę, że koalicja rządząca przekonuje, że to za czasów Zjednoczonej Prawicy Polska się „zwijała”, odpowiada: „Donald Tusk mówi różne rzeczy, przytacza różne okoliczności. Na ogół nie mają one nic wspólnego z prawdą, tak jak i w tym przypadku”. – Mogę tylko z przekąsem zauważyć, że pora na realizację obietnic, które Donald Tusk poczynił trzy lata temu, a z których bardzo, bardzo, bardzo niedużo zostało zrealizowane. A to, co zostało zrealizowane, na ogół jest niekorzystne dla Polski i Polaków – ocenił nasz rozmówca.

PiS i Rozwój Plus ramię w ramię. Paweł Jabłoński: Po prostu tragedia

Mimo że w Prawie i Sprawiedliwości doszło niedawno do podziału, a Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus, negatywna ocena działań gabinetu Donalda Tuska jest elementem, który wciąż tworzy silne spoiwo.

– Po prostu tragedia. Muszę tak powiedzieć. Pomijam już to, że słabo wygląda realizacja obietnic, bo w te 100 konkretów to chyba od początku nikt nie wierzył. Ale mam gigantyczne zarzuty do tego, że oni marnują szanse rozwojowe Polski, zwłaszcza w zakresie inwestycji. Kompletnie zatrzymali inwestycje. CPK jest symbolem, ale tego jest dużo więcej. W samorządach jest kompletny dramat – mówi Paweł Jabłoński.

Jak dodaje, samorządy wciąż otwierają inwestycje z pieniędzy, które były przekazane przez rząd Mateusza Morawieckiego, czyli z tzw. Polskiego Ładu. – Ale nic nowego się nie dzieje. Wygląda to bardzo słabo. Mówiąc krótko: straciliśmy trzy lata – ocenia poseł.

– Zapraszam Donalda Tuska i wszystkich jego zwolenników, żeby przejechali się po samorządach. W ostatnim czasie dość dużo rozmawiam z prezydentami miast, z radnymi, którzy mówią, jak to wyglądało z ich perspektywy. (…) Są to samorządowcy, bardzo często bezpartyjni, nie należący do PO, do PiS, do innych partii. Mówią tak: było bardzo różnie, ale były pieniądze z rządu na duże projekty: można było budować drogi, remontować szkoły, odnawiać zabytki, co jest bardzo ważne pod kątem rozwoju turystyki. Można było inwestować w takie rzeczy, których przez lata ludzie – zwłaszcza w mniejszych i średnich miastach – nie mieli. Dzisiaj to się skończyło. Dzisiaj pieniądze trafiają do metropolii – do Warszawy, do Poznania, do Gdańska – wylicza poseł Rozwoju Plus.

– Bardzo dobrze, niech tam też trafiają, ale Polska nie kończy się na metropoliach, a w miastach średniej wielkości jest dzisiaj zastój. I to jest największy zarzut, który mam: zatrzymali rozwój Polski – ten, który powinien być równomierny, niezależnie od tego jak duża jest jednostka samorządu terytorialnego. Wszędzie powinny być takie same szanse. Dzisiaj jest to kompletnie zaburzone – podkreśla nasz rozmówca.

Ministerstwo Sprawiedliwości „wyłapało” jedynkę. Marek Sawicki ocenia resorty

Marek Sawicki w rozmowie z „Wprost” pokusił się o wystawienie ocen konkretnym ministerstwom. – Ministerstwo Obrony Narodowej – sześć, Ministerstwo Infrastruktury – sześć, Ministerstwo Energii – pięć i pół, Ministerstwo Rolnictwa – cztery, Ministerstwo Sprawiedliwości – jedynka – wskazuje poseł Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga. Warto zaznaczyć, że czterema pierwszymi resortami kierują politycy PSL.