Tusk uderzył w Nawrockiego. Jest pilna reakcja z Pałacu. „To obrzydliwe”

W środę 19-letni nożownik zaatakował w szkole w Ostrołęce, a dzisiaj – 15-latek w placówce edukacyjnej we wsi Leszczydół-Nowiny. W wyniku drugiej napaści zmarła 37-letnia kobieta. W związku z aktami przemocy w polskich szkołach premier Donald Tusk zwołał pilną naradę, w której uczestniczyli m.in. szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Seria ataków w polskich szkołach. Donald Tusk reaguje

Donald Tusk podkreślił, że należy wprowadzić przepisy, które będą dawały możliwość natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Jak stwierdził, rząd chciał wprowadzić ustawę, która „miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci przed agresją, rozmaitymi formami przemocy czy próbami wykorzystania w internecie". Premier wskazał, że ustawa w tej sprawie została zawetowana przez Karola Nawrockiego.

– My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu z uprzejmą prośbą do właściciela czy dysponenta danej platformy. Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki – powiedział Tusk, cytowany przez rmf24.pl.

Tusk uderzył w Nawrockiego. Jest szybka reakcja z Pałacu Prezydenckiego

Na słowa premiera odpowiedział rzecznik Karola Nawrockiego. „Premier Donald Tusk wykorzysta każdą sytuację i każdą tragedię do osobistego ataku na Prezydenta RP. To obrzydliwe i skrajnie cyniczne zachowanie. To rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo Polakom! Przestańcie się usprawiedliwiać, weźcie się wreszcie do roboty” – napisał Rafał Leśkiewicz na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Głos w sprawie zabrał też Bartosz Grodecki. „Wykorzystywanie tragedii do politycznych ataków jest niedopuszczalne i godzi w powagę Państwa. Ofiary tragicznych ataków i ich bliscy potrzebują naszego wsparcia. Ustawa o usługach cyfrowych została przecież przez Prezydenta podpisana. Za bezpieczeństwo w polskich szkołach i na ulicach odpowiada rząd, który ma wszystkie narzędzia, by je zapewnić. Dziś najważniejsze jest wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom oraz pracownikom szkół” – napisał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj też:

Ataki w polskich szkołach. Generał ostrzega: Policjant przed szkołą nie wystarczy Czytaj też:

Rząd reaguje na ataki w szkołach. Policja zapowiada kontrole, Tusk wzywa ministrów