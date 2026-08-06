Nowy sędzia TK grzmi. Oberwało się nie tylko Nawrockiemu. „Akt oskarżenia”

Pod koniec lipca 2026 r. prof. Sławomir Patyra został zaprzysiężony przez Karola Nawrockiego na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim sędzia oświadczył, że nie zamierza jednak przystąpić do orzekania, ponieważ składy TK „nie są wyznaczone zgodnie z przepisami ustawy”.

Nowy sędzia TK mówi o „wielkim zawodzie”. Wskazuje nie tylko na Nawrockiego

– A poza Trybunałem, w sensie fizycznym, znajduje się czworo sędziów, którzy zostali legalnie wybrani przez Sejm (w uroczystości udziału nie wziął prezydent– red.). Złożyli następnie ślubowanie, w mojej ocenie skuteczne, a nie są dopuszczani do orzekania – mówił prof. Patyra w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24. – Powiem szczerze, jeśli chodzi o moje myślenie o Trybunale Konstytucyjnym, to dominuje jeden wielki zawód – kontynuował.

Jak sprecyzował, nie chodzi jedynie o „zawód, który odczuwa jako konstytucjonalista i nauczyciel akademicki”, nauczając o TK, którego „nie ma w rzeczywistości od 11 lat”. Zadeklarował, że ma „olbrzymie pretensje do polityków” – nie tylko do tych, którzy „Trybunał doprowadzili do stanu niezgodnego z konstytucją i ze standardem".

– Mój zawód też dotyczy tego, w jaki sposób dzisiaj traktowanych jest czworo sędziów nie tylko przez sędziego Bogdana Święczkowskiego czy przez prezydenta, ale też przez obecną władzę, obecną większość parlamentarną – stwierdził Patyra.

Prof. Patyra o sytuacji czterech sędziów. „Poważny akt oskarżenia wobec koalicji”

Jednocześnie podkreślił, że nie zgadza się z takim postawieniem sprawy, które zakłada, że odpowiedzialność rządzących „skończyła się” wraz z zaprzysiężeniem sędziów w Sali Kolumnowej. – Sejm w pewnym sensie, dokonując wyboru, na który ci państwo się zgodzili, wziął też odpowiedzialność za tych ludzi – ocenił.

Prof. Patyra mówił też o sytuacji, w której „sędziowie siedzą na korytarzu w Trybunale Konstytucyjnym albo nie są wręcz wpuszczani, a nie reaguje na to w żaden sposób władza ustawodawcza, ani władza wykonawcza". Jak dodał, „ta sama władza mówi o tej czwórce, że są to sędziowie”. – Ale skoro to są sędziowie, to w stosunku do nich powinno państwo polskie również stosować przepisy konstytucji stanowiące o tym, że sędziom zapewnia się i wynagrodzenie, i warunki pracy odpowiadające godności zawodu – wskazywał.

– Jest to, w mojej ocenie, bardzo poważny akt oskarżenia wobec dzisiejszej koalicji – ocenił Patyra.

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