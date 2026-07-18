Zełenski przyparty do muru. Tłum żąda odejścia dowódcy armii

Przed siedzibą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie w piątek 17 lipca ponownie zebrały się tysiące demonstrantów. Protesty wywołała niespodziewana rekonstrukcja rządu, w wyniku której stanowiska ministra obrony nie zachował 35-letni Mychajło Fedorow.

Jak relacjonuje Reuters, uczestnicy manifestacji skandowali hasła wzywające do przywrócenia Fedorowa oraz odwołania Ołeksandra Syrskiego. Wśród protestujących znaleźli się weterani, żołnierze oraz bliscy osób walczących na froncie.

Jeden z uczestników, 27-letni medyk bojowy, który stracił nogę, przyniósł transparent z napisem: „Nie mogę stać. Nie będę milczeć”. Demonstranci zarzucają naczelnemu dowódcy sztywny sposób kierowania wojskiem, wysokie straty oraz niechęć do wprowadzania nowoczesnych technologii.

Konflikt na szczytach ukraińskiej armii

Fedorowbył postrzegany jako zwolennik cyfryzacji oraz rozwoju dronów i systemów prowadzenia działań na dużą odległość. Według „Kyiv Independent” jego odejście wywołało obawy, że rozpoczęte reformy zostaną zahamowane.

Spór pomiędzy Fedorowem a Syrskim stał się publiczny po tym, jak były minister oskarżył dowódcę o blokowanie jego działań. Zełenski przyznał, że konflikt był tak głęboki, iż obaj urzędnicy nie byli już w stanie współpracować. Prezydent zdecydował się jednak pozostawić Syrskiego na stanowisku.

Zełenski próbuje uspokoić sytuację

Obowiązki ministra obrony powierzono Jewhenijowi Chmarze, który nadzorował ukraińskie operacje dalekiego zasięgu. Ihor Kłymenko został natomiast wyznaczony na szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zełenski przeprowadził też konsultacje z dowódcami wojskowymi, w tym z generałem Andrijem Biłeckim, oraz mianował Serhija Beskrestnowa doradcą do spraw technologii obronnych.

Według „Financial Times” ukraiński prezydent rozważa obecnie odwołanie Syrskiego. Taka decyzja nie została jednak oficjalnie ogłoszona.

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