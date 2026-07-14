Kaczyński odcina się od Czarnka po słowach o Ukrainie. „Sprawa zostanie wyjaśniona”

Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały Sejmu, który miałby zobowiązać rząd do blokowania procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityk PiS pisał w serwisie X, że „z kultem zbrodniarzy z OUN-UPA na sztandarach dla Ukrainy nie ma miejsca w Unii Europejskiej”. W ostatnich dniach mówił także o zatrzymaniu pomocy dla Kijowa do czasu, aż Ukraina wycofa się z gloryfikowania ludobójstwa i pozwoli na ekshumacje ofiar.

Kaczyński reaguje na słowa Czarnka

Do wypowiedzi Czarnka odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaznaczył, że stanowisko partii w sprawie wsparcia militarnego dla Ukrainy pozostaje niezmienne.

„Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” – napisał Kaczyński w serwisie X.

Szef rządu z komentarzem

Premier Donald Tusk odniósł się do wypowiedzi kandydata PiS na premiera jednym zdaniem. „Lepszego kandydata na premiera niż Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć” – napisał w serwisie X szef rządu.

Szłapka komentuje krótko

Na wpis prezesa PiS zareagował też rzecznik rządu Adam Szłapka. Polityk również odniósł się do Czarnka jednym zdaniem. „Przemysław Czarnek ma szefa. Jest nim Grzegorz Braun” – napisał Szłapka.

Sprawa wpisuje się w spór o relacje Polski z Ukrainą, kwestie historyczne oraz granice dalszego wsparcia dla Kijowa, który toczy się od momentu nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”.

Czytaj też:

Ataki na Ukraińców w Polsce. „To tylko ekscesy a nie trend. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie”

Czytaj też:

Niemcy ostro o sporze polsko-ukraińskim. „Zełenski wykazał się niezwykłą ślepotą”