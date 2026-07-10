Orban chce przyjechać do Polski. Jest nowy termin spotkania z Kaczyńskim

Viktor Orban chce przyjechać do Polski i spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. Planowaną wizytę w Warszawie potwierdził w rozmowie z węgierskimi mediami dyrektor komunikacji Fideszu Bertalan Havasi.

Orban chce spotkać się z Kaczyńskim. Lipcowy termin odpada

Jednocześnie przedstawiciel partii Orbana przyznał, że do wizyty nie dojdzie w ten weekend, jak początkowo informowano. Bardziej realnym terminem jest wrzesień, a nie 11 lipca.

O możliwości spotkania liderów dwóch partii opozycyjnych mówił też rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zapewniał, że Jarosław Kaczyński z przyjemnością spotka się z Viktorem Orbanem. Bochenek zaznaczał jednak w swojej wypowiedzi, że termin spotkania nie został jeszcze ustalony. Stwierdził jedynie, że raczej nie dojdzie do niego w tym tygodniu, ponieważ obaj politycy mają dużo obowiązków.

— Viktor Orban rzeczywiście prowadzi rozmowy w sprawie podróży do Polski, ale prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu – mówił w rozmowie z portalem Index.hu Bertalan Havasi. Nie chciał ujawniać szczegółowego programu wizyty ani nawet podać pełnej listy osób, z którym Orban chce zobaczyć się w Polsce. Na tę chwilę musimy uznać więc, że najważniejszym z rozmówców Orbana ma być właśnie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

O czym rozmawiać będą Orban z Kaczyńskim?

O tematach rozmowy mówiła nieco strona polska. Rzecznik PiS zdradził, że politycy mogą dyskutować o Europie, relacjach dwustronnych oraz wspólnych pomysłach obu partii. Ich sytuacja wydaje się obecnie nieco zbliżona, ponieważ Fidesz w kwietniu również przeszedł do opozycji. Wynik wyborczy na Węgrzech był jednak dużo bardziej niekorzystny dla partii Orbana. Jego rywale zyskali bowiem większość konstytucyjną.

Jarosław Kaczyński zachował lojalność wobec przegranego polityka. Po ogłoszeniu wyniku wyborczego zapowiedział, że „w żadnym wypadku” nie złoży gratulacji Peterowi Magyarowi i partii TISZA. Wywołał w ten sposób falę komentarzy w obu krajach.

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