Zwrot ws. Marcina Romanowskiego. „Prędzej czy później wpadnie”

W piątek 10 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego pozostaje w mocy. Sąd nie przychylił się do wniosku obrony byłego wiceministra sprawiedliwości o jego uchylenie – poinformowała rzeczniczka ds. karnych warszawskiego sądu, sędzia Anna Ptaszek.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, sąd „nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania”. Oznacza to, że poszukiwania polityka PiS w dalszym ciągu trwają.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego i obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura przedstawiła mu 19 zarzutów.

Nie wiadomo dokładnie, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja miał opuścić mieszkanie w Budapeszcie, a później – według medialnych doniesień – miał być widziany w Serbii i Chorwacji. Obrona polityka argumentowała, że jeśli przebywa on w Serbii, Europejski Nakaz Aresztowania nie może zostać wykonany, ponieważ kraj ten nie jest objęty tym mechanizmem.

W związku z tym obrońcy złożyli wniosek o uchylenie ENA. Sąd jednak uznał, że nie ma podstaw do jego cofnięcia.

Żurek o poszukiwaniach Romanowskiego

Sprawa Marcina Romanowskiego jest częścią szerszego postępowania dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Równolegle w sądzie rozpatrywany jest wniosek dotyczący wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

Waldemar Żurek poinformował, że polskie służby współpracują z zagranicznymi organami w celu ustalenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, prowadził rozmowy z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Chorwacji, Serbii i Węgier. Strona chorwacka miała potwierdzić, że polityk nie przebywał i obecnie nie przebywa na terytorium tego kraju.

– Oczywiście może być w całej Europie, mamy wobec niego prawomocny nakaz aresztowania. Nie zazdroszczę mu takiej sytuacji procesowej, jest ścigany w całej Europie. Pojawiły się takie pogłoski, że udał się do Turcji – powiedział Waldemar Żurek. - Wiemy, że w Serbii go nie ma. Mamy specjalny zespół w policji, który ściga naszych zbiegów po całym świecie. Naprawdę to są profesjonaliści. Prędzej czy później taka osoba wpadnie – dodał minister sprawiedliwości. Czytaj też:

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