Jaka jest szansa wydania Ziobry? Adwokat: Broniłem ludzi w takiej sytuacji

Sąd utrzymał tymczasowy areszt wobec Zbigniewa Ziobry, co może pomóc w sprawie ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. – To naprawdę poważny wniosek, który powinien zawierać opis czynu, odnosić się do regulacji kraju, do którego się wnosi o wydanie, powinien też zawierać analizę materiałów i kopię na przykład materiałów postępowania, żeby sąd amerykański, który będzie decydował o dopuszczalności ekstradycji, mógł to przeanalizować – powiedział ekspert dla „Faktu”.

Dr hab. Jacek Potulski podkreślił, że „procedura w USA wygląda tak, jak w Polsce”. – Najpierw sąd krajowy decyduje, czy ekstradycja w ogóle ze względów formalnych jest dopuszczalna, bierze się tu pod uwagę m.in. kwestię uczciwego procesu. To oczywiście prognoza, bo nigdy do końca nie wiemy, czy proces będzie uczciwy. Jednak wiemy na pewno, że są kraje, w których opozycjonista nie ma żadnych szans na uczciwy proces – kontynuował profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zbigniew Ziobro wróci do Polski w ramach ekstradycji? „To decyzja polityczna”

Adwokat zauważył, że „jak jest już zgoda sądu, to ostateczną decyzję w przypadku Stanów Zjednoczonych podejmuje sekretarz stanu lub osoba przez niego wyznaczona”, co oznacza, że jest to „decyzja polityczna”. Dr hab. Potulski zaznaczył, że jest możliwe wydanie polskiego obywatela z USA. – Broniłem ludzi w takiej sytuacji – zastrzegł ekspert. Prof. Uniwersytetu Gdańskiego ostrzegł, że „proces ekstradycyjny może się długo toczyć”.

– Może zostać zastosowany areszt w toku tego postępowania, ale nie sądzę, żeby taka sytuacja miała tutaj miejsce. Jednak zdarza się, że sąd stwierdza dopuszczalność ekstradycji, a minister podejmuje decyzję, żeby nie wydawać danej osoby – wyjaśniał dr hab. Potulski. W grze jest również potencjalne wydalenie Ziobry, ale jest to inna procedura. Chodzi o wewnętrzne decyzje amerykańskie. Adwokat podsumował, że wiceprezes PiS „raczej nie zostanie wydany do Polski”.

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