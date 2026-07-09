Żurek ujawnia nowe fakty ws. Ziobry i Romanowskiego. „Prędzej czy później wpadną”

Waldemar Żurek przekazał najnowsze informacje dotyczące poszukiwań polityków PiS w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości.

Ważny ruch w sprawie Ziobry. Żurek zapowiada działania w USA

Minister sprawiedliwości poinformował, że polskie organy ścigania współpracują z zagranicznymi służbami. W ostatnim czasie prowadził rozmowy z prokuratorami generalnymi Chorwacji, Serbii i Węgier. Jak przekazał, strona chorwacka miała potwierdzić, że Marcin Romanowski nie przebywał i obecnie nie przebywa na terenie tego kraju.

– Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Jednocześnie te pisma, które wystosowałem do MSW Węgier i ministra sprawiedliwości, myślę, że dały efekt. Węgrzy unieważnili dokumenty wyjazdowe byłego ministra sprawiedliwości i jego żony – powiedział Waldemar Żurek.

Prokurator generalny zapowiedział także kolejne działania mające pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych polityków PiS. Jak poinformował, przygotowywane są pisma do amerykańskiej agencji ICE, która zajmuje się m.in. ściganiem osób nielegalnie przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych.

– Najpewniej w czwartek 9 lipca ukażą się pisma do agencji ICE, która zajmuje się ściganiem osób nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych – oświadczył.

Żurek zdradził kulisy poszukiwań polityków PiS

Żurek odniósł się również do sprawy Marcina Romanowskiego. Przekazał, że przygotowywany jest wniosek ekstradycyjny, a zespół śledczy oczekuje na uzasadnienie decyzji sądu dotyczącej zastosowania aresztu.

– Mamy też wniosek ekstradycyjny, zespół śledczy czeka na uzasadnienie sądu, który zastosował w drugiej instancji areszt – poinformował.

Minister mówił także o trwających poszukiwaniach byłego posła PiS. Podkreślił, że wobec Marcina Romanowskiego obowiązuje prawomocny nakaz aresztowania, a służby prowadzą działania na szeroką skalę.

– Oczywiście może być w całej Europie, mamy wobec niego prawomocny nakaz aresztowania. Nie zazdroszczę mu takiej sytuacji procesowej, jest ścigany w całej Europie. Pojawiły się takie pogłoski, że udał się do Turcji. Wiemy, że w Serbii go nie ma. Mamy specjalny zespół w policji, który ściga naszych zbiegów po całym świecie. Naprawdę to są profesjonaliści. Prędzej czy później taka osoba wpadnie – powiedział.

Żurek o Ziobrze. Jasna deklaracja ministra

Waldemar Żurek odniósł się także do sytuacji Zbigniewa Ziobry. Zaznaczył, że ewentualne działania związane z ekstradycją byłego ministra sprawiedliwości muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami.

– Mam świadomość wymogów formalnych. Mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji. Ja bym nie chciał traktować Zbigniewa Ziobry jak jakiejś szczególnej osoby, dlatego że to też mogą wykorzystać jego obrońcy, że tutaj to zaangażowanie polskiego prokuratora jest nadmiarowe – stwierdził.

Jak podkreślił minister, „Zbigniew Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny Kowalski, który miałby na sumieniu takie zarzuty stawiane przez prokuraturę”.

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