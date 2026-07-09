To nie plastik niszczy świat najbardziej. Papież wskazywał prawdziwe zagrożenie

Wiele się mówi o ekologii, ale, czy się wie, o czym się mówi? W edukacji ekologicznej chodzi o nawiązanie zdrowej komunikacji z otaczającym nas światem i może w tym pomóc edukacja medialna. Głębsze spojrzenie na sprawę zobowiązuję do pojednania ze środowiskiem, a później z człowiekiem i Bogiem.