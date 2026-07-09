To nie plastik niszczy świat najbardziej. Papież wskazywał prawdziwe zagrożenie

Czy można ratować planetę, jednocześnie lekceważąc człowieka? Papież Franciszek przekonuje, że nie. Jego zdaniem kryzys ekologiczny nie zaczyna się od emisji CO₂ czy plastiku, lecz od kryzysu sumienia, odpowiedzialności i szacunku dla życia.
Wiele się mówi o ekologii, ale, czy się wie, o czym się mówi? W edukacji ekologicznej chodzi o nawiązanie zdrowej komunikacji z otaczającym nas światem i może w tym pomóc edukacja medialna. Głębsze spojrzenie na sprawę zobowiązuję do pojednania ze środowiskiem, a później z człowiekiem i Bogiem.
Źródło: Wprost
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