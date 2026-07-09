Ta afera pogrąży rząd Tuska? Koszmarny sygnał dla premiera. Sondaż dla „Wprost”

O Warszawskim Szpitalu Południowym stało się głośno za sprawą szeregu nieprawidłowości, do których miało dochodzić w placówce. Temat ten wywołał multum politycznych reakcji i pytań o to, jak – nomen omen – uzdrowić system opieki medycznej w Polsce.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Minister zdrowia przedstawiła propozycje

„Koniec z kominami płacowymi i lekarskimi spółkami, Centralna e-Rejestracja przyspieszona o dwa lata i nawet milion złotych kary za brak przejrzystości w dostępie do świadczeń” – to tylko niektóre z propozycji zmian, które zaprezentowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ich celem ma być podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie równego dostępu do świadczeń oraz zwiększenie przejrzystości funkcjonowania ochrony zdrowia.

– Polską ochronę zdrowia tworzą przede wszystkim tysiące zaangażowanych ludzi – dyrektorzy placówek, medycy oraz urzędnicy, którzy każdego dnia wykonują swoją pracę z poczuciem misji i odpowiedzialności za pacjentów. Ale przez lata w systemie narastały problemy, które stworzyły przestrzeń do nadużyć i wykorzystywania luk prawnych przez osoby stawiające własny interes ponad dobrem pacjenta – powiedziała minister zdrowia.

– Przez ostatnie miesiące w Ministerstwie Zdrowia trwały intensywne prace nad reformami, które dziś przekładają się na gotowe rozwiązania legislacyjne. To projekty dotyczące e-zdrowia, świadczeń opieki zdrowotnej, polityki lekowej czy zawodów medycznych. To konkretne działania, które krok po kroku porządkują system ochrony zdrowia i wzmacniają pozycję pacjenta – podkreśliła szefowa resortu.

Ta afera zatopi rząd Donalda Tuska? Polacy wydali werdykt. Sondaż dla „Wprost”

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” Polki i Polacy zostali zapytani, kto w ich ocenie powinien stracić stanowisko w związku z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym. Aż 22,7 proc. respondentów domaga się najbardziej radykalnego rozwiązania. Ta grupa uważa, że Donald Tusk i cały rząd powinni podać się do dymisji.

21,2 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że to Rafał Trzaskowski powinien stracić funkcję, a 14,4 proc. wskazało na Jolantę Sobierańską-Grendę. 3,9 proc. wybrało wariant „ktoś inny”. W tym przypadku ankietowani mieli możliwość sprecyzowania odpowiedzi i dopisania konkretnych nazwisk, wśród których najczęściej pojawiał się prezes NFZ, a także odpowiedź „wszyscy wyżej wymienieni”.

7,3 proc. respondentów twierdzi, że żaden z polityków nie powinien stracić stanowiska w związku z aferą wokół warszawskiej placówki. Co ciekawe, aż 20,6 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie, a 9,9 proc. deklaruje, że nie zna tematu.

Te grupy chcą końca rządu Tuska. Szczegółowe wyniki badania