„Herr Tusk, zjedz Snickersa”. Europoseł AfD odpowiada premierowi

Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalt wywołało polityczną burzę również w Polsce. AfD zdobyła 43,8 proc. głosów i 39 mandatów w liczącym 83 miejsca landtagu. Do samodzielnej większości zabrakło jej trzech przedstawicieli.

Donald Tusk skomentował rezultat po tym, jak część polityków Konfederacji oraz osoby związane z PiS wyraziły zadowolenie z porażki niemieckiego establishmentu.

„W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS” – napisał premier.

Polityk AfD odpowiada Tuskowi

Na wpis szefa rządu odpowiedział Tomasz Froelich, niemiecki europoseł AfD o polskich korzeniach. Zacytował komentarz Tuska i zamieścił krótką wiadomość. „Herr Tusk, zjedz Snickersa!'' – napisał, nawiązując do hasła z popularnej reklamy. Do wpisu dołączył symbol kieliszka szampana.

Froelich urodził się w 1988 roku w Hamburgu, a część dzieciństwa spędził w Szczecinie. Od 2024 roku zasiada w Parlamencie Europejskim jako przedstawiciel Niemiec. Należy do frakcji Europa Suwerennych Narodów oraz zasiada między innymi w Podkomisji Praw Człowieka.

W przeszłości był rzecznikiem delegacji AfD w Parlamencie Europejskim i jednym z liderów młodzieżówki partii. Obserwatorzy niemieckiej sceny politycznej zaliczają go do prawego skrzydła ugrupowania.

AfD nie ma większości

Druga w wyborach CDU zdobyła 17,2 proc. głosów. Pomimo zdecydowanego zwycięstwa AfD nadal nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd Saksonii-Anhalt. Pozostałe główne ugrupowania dotychczas wykluczały współpracę ze zwycięską partią.

Struktury AfD w tym landzie są klasyfikowane przez miejscowy Urząd Ochrony Konstytucji jako organizacja o potwierdzonym charakterze prawicowo-ekstremistycznym. Partia zaskarżyła tę ocenę, a postępowanie jest zawieszone.

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