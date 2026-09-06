AfD rozbiła CDU w Niemczech. „Napisaliśmy historię”

Alternatywa dla Niemiec odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Z najnowszej prognozy ARD wynika, że AfD uzyskała 44,4 proc. głosów. CDU zajęła drugie miejsce z wynikiem zaledwie 18,4 proc.

To radykalna zmiana w porównaniu z wyborami z 2021 roku. Wówczas wygrała CDU, zdobywając 37,1 proc. głosów, a AfD uzyskała 20,8 proc. Oznacza to, że prawicowe ugrupowanie ponad dwukrotnie zwiększyło poparcie, natomiast chadecy stracili niemal połowę swoich wyborców. Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to najgorszy wynik CDU w historii wyborów landowych w Saksonii-Anhalt.

– Napisaliśmy historię – oświadczył kandydat AfD na premiera landu Ulrich Siegmund. Jego zdaniem wyborcy udzielili ugrupowaniu jednoznacznego mandatu do rządzenia.

AfD wygrała, ale może nie przejąć władzy

Zwycięstwo wyborcze nie oznacza jeszcze, że AfD utworzy rząd. Według wstępnej symulacji partia otrzymałaby 39 z 83 mandatów, a więc nie uzyskałaby samodzielnej większości. Siegmund zapowiadał wcześniej, że nie zamierza kierować rządem mniejszościowym ani rezygnować z programu w zamian za stanowiska.

Pozostałe ugrupowania odrzucają formalną koalicję z AfD. Wyjątkiem może okazać się Sojusz Sahry Wagenknecht, który w prognozie otrzymuje dokładnie 5 proc. głosów i balansuje na granicy wejścia do parlamentu. Liderka BSW w landzie Claudia Wittig dopuściła współpracę z AfD przy wybranych sprawach, między innymi w polityce energetycznej.

Do parlamentu mają wejść również Lewica z wynikiem około 9,5 proc., Zieloni z 9 proc. oraz SPD z nieco ponad 8 proc. FDP zdobyła około 2 proc. i najprawdopodobniej znajdzie się poza landtagiem.

Porażka CDU uderza w kanclerza Merza

Dotychczasowy premier landu Sven Schulze z CDU przyznał, że jego partia przegrała. Ocenił również, że na wynik wpłynęła polityka rządu federalnego kanclerza Friedricha Merza, która utrudniała chadekom prowadzenie kampanii.

Przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu Thorsten Frei nazwał rezultat „cezurą dla naszego kraju”. Saksonia-Anhalt była rządzona przez CDU nieprzerwanie od 2002 roku.

Wynik ma szczególne znaczenie także dlatego, że lokalny urząd ochrony konstytucji klasyfikuje AfD w Saksonii-Anhalt jako ugrupowanie o potwierdzonym charakterze skrajnie prawicowym. Byłoby to pierwsze zwycięstwo AfD w wyborach do parlamentu krajowego oraz najlepszy wynik partii od chwili jej powstania.

Podane rezultaty są nadal prognozą i mogą zmieniać się wraz z napływaniem kolejnych danych z komisji wyborczych.

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