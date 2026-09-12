Władimir Putin zabrał głos podczas pierwszego dnia szczytu BRICS w Nowym Delhi. Mówił o napiętych relacjach Moskwy z europejskimi państwami i przekonywał, że niektóre z nich mogą dążyć do otwartego konfliktu z Rosją. Nie wskazał jednak konkretnych krajów.

— Wprowadzenie europejskich wojsk na terytorium Ukrainy oznaczałoby wojnę z Rosją — powiedział Putin, cytowany przez portal Kommersant.

Z jego słów wynika, że rozmieszczenie europejskich żołnierzy w Ukrainie Kreml uznałby za krok prowadzący do bezpośredniej konfrontacji.

„Nie ma podstaw do konfliktu”. Putin oskarża europejskie rządy

Putin przekonywał jednocześnie, że Rosja obecnie nie stanowi zagrożenia i nie widzi podstaw do konfliktu z Europą. Twierdził, że najważniejsze kwestie zostały rozstrzygnięte po II wojnie światowej.

O dążenie do starcia oskarżył europejskie władze. Według niego to one mają popychać obywateli w stronę konfliktu z Rosją. Nie przedstawił dowodów potwierdzających te zarzuty.

Putin uderza w Zachód i wraca do wydarzeń na Kaukazie

Prezydent Rosji zarzucił państwom zachodnim podsycanie niechęci wobec Moskwy. Władimir Putin stwierdził, że w latach 90. i na początku XXI wieku Zachód wspierał separatystów na rosyjskim Kaukazie Północnym, by osłabić jego kraj.

Putin porównał tamte wydarzenia do obecnej pomocy dla Ukrainy, która od 2022 roku odpiera pełnoskalową rosyjską agresję. Wsparcie Zachodu przedstawił jako kolejny element działań wymierzonych w Rosję.

Sukces AfD w Niemczech. Tak zareagował Putin

Putin odniósł się także do zwycięstwa skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Ocenił, że wynik AfD jest skutkiem „systemowych błędów zachodnich globalistów” w polityce, bezpieczeństwie i gospodarce. Uznał sukces ugrupowania za sygnał, że Europejczycy są zmęczeni polityką dotychczasowych rządów i wybierają partie antysystemowe.

Analitycy cytowani przez „The Telegraph” zauważyli, że Kreml może pozytywnie odbierać rosnące poparcie dla AfD. Politycy tej partii sprzeciwiają się dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

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