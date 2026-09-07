Pałac Prezydencki a afera Zondacrypto. Tak tłumaczy sprawę Paweł Szefernaker

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w „Porannej rozmowie Zero” mówił o wyborze Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, Zondacrypto i planach Karola Nawrockiego przed wyborami parlamentarnymi.

Co ze ślubowaniem Macieja Berka? „Trwają analizy”

Szefernaker nie przesądził, czy prezydent odbierze ślubowanie od Macieja Berka.

– W tej chwili trwają analizy. Wiemy, że są duże wątpliwości. Jak prezydent będzie podejmował jakiekolwiek decyzje, to będziemy o tym informować – powiedział Szefernaker w Kanale Zero.

Wyjaśnił, że kwestiami prawnymi zajmuje się minister Zbigniew Bogucki. Wskazał m.in. na wymagany staż w zawodach prawniczych. Krytykował również wcześniejsze działania Berka dotyczące niepublikowania orzeczeń TK i zarzucił koalicji zmianę podejścia do wybierania byłych polityków do Trybunału.

Szefernaker o Zondacrypto i „panu X”

Szef gabinetu prezydenta odniósł się także do wystąpienia Donalda Tuska dotyczącego śledztwa w sprawie Zondacrypto. Premier mówił w Sejmie o tajemniczym „panu X”, który miał oferować ułaskawienie jednemu z podejrzanych.

Szefernaker ocenił, że mogą to być wyjaśnienia jednego z oskarżonych i nazwał działania premiera „teatrem politycznym”. Zastrzegł jednocześnie, że wszystkie wątpliwości dotyczące polityków powinny zostać wyjaśnione. Bronił też Pawła Gruzy, doradcy prezydenta, który jako wiceminister finansów spotkał się niemal dekadę temu z przedstawicielami branży. Według Szefernakera oficjalne spotkanie w resorcie było standardowym elementem konsultacji podczas tworzenia prawa.

Ustawa o kryptowalutach. Pałac widzi miejsce na kompromis

Szefernaker przyznał, że regulacja rynku kryptowalut jest w Polsce potrzebna. Przekonywał jednak, że rząd trzykrotnie przedstawił prezydentowi tę samą ustawę, mimo wcześniejszych zastrzeżeń i propozycji poprawek.

Zdaniem ministra przepisy powinny chronić klientów, ale nie mogą hamować rozwoju uczciwych firm technologicznych. Za brak porozumienia obwinił premiera, twierdząc, że Donald Tusk nie był zainteresowany kompromisem.

Strategia Nawrockiego przed wyborami

Prezydencka strategia rozwoju Polski ma zostać przedstawiona w pierwszej połowie przyszłego roku. Dokument ma zawierać projekty ustaw i stać się podstawą współpracy głowy państwa z rządem wyłonionym po następnych wyborach. Szefernaker potwierdził też, że Karol Nawrocki jest gotowy patronować paktowi senackiemu, jeśli jego zasady uzgodnią liderzy zainteresowanych ugrupowań. Zaznaczył, że nie wszystkie poglądy i osoby związane ze środowiskiem Grzegorza Brauna byłyby akceptowalne.

Odnosząc się do AfD, Szefernaker uznał prorosyjskie postulaty partii, w tym zniesienie sankcji wobec Rosji, za sprzeczne z interesem Polski.

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