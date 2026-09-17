Fatalna passa Barbary Mróz-Gorgoń trwa. Policja przeszukała jej dom

Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej dokonali przeszukań w kilku miejscach na Dolnym Śląsku. Prokuratura w czwartek 17 września poinformowała, że są to działania, prowadzone w związku z jednym śledztwem. Ma ono dotyczyć możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu „Marka Polska – podstrategia turystyczna”.

Policja w domu Mróz-Gorgoń. Prokuratura potwierdza

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał szczegóły na temat tych działań w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski. – Potwierdzam, że zlecone zostały czynności w kilku miejscach na terenie Dolnego Śląska – oznajmił. Nie powiedział jednak, ile dokładnie miejsc przeszukano, ani co zabezpieczono.

Wiadomo jedynie, że działaniami policji objęty był dom Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski. – Mogę powiedzieć, że trwają bardzo intensywne czynności w ramach trwającego śledztwa – mówił rzecznik.

Marka Polska. Czego dotyczy śledztwo warszawskiej prokuratury?

Śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w związku z zadaniem publicznym „Marka Polska – podstrategia turystyczna” prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Ministerstwo Sportu i Turystyki wydzieliło na realizację projektu 179 738,19 zł. Jego kierowniczką była Barbara Mróz-Gorgoń, która w niesławie zrezygnowała z funkcji, kiedy media nagłośniły jej wpadkę z wyjątkowo niechlujnym użyciem sztucznej inteligencji.

Na Mróz-Gorgoń spadła fala krytyki, mimo iż Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, zapewniało po wszystkim, że raport „Polaków portret własny” nie był elementem zadania ani finansowanym rezultatem umowy. Sprawę bada również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, którego Mróz-Gorgoń jest pracowniczką naukową.

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