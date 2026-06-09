Dramatyczny rekord w Niemczech. Fala tych przestępstw zalała kraj

Niemieckie służby bezpieczeństwa alarmują o bezprecedensowej skali agresji. Z najnowszych danych Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) oraz MSW wynika, że w 2025 r. policja zarejestrowała ponad 85,8 tysiąca przestępstw motywowanych politycznie. To najwyższy wynik od 2001 r. Statystyki pokazują, że niemal co drugie z tych zdarzeń miało podłoże prawicowo-ekstremistyczne.

Ekstremizm na prawicy i gwałtowny skok lewicy

Sprawcy działający z pobudek prawicowych odpowiadają za około 42,5 tysiąca czynów, utrzymując swój ubiegłoroczny, rekordowy poziom. W wyniku prawicowej przemocy ucierpiało 1146 osób (wzrost o 7 proc.). Służby najbardziej niepokoi jednak gwałtowny skok przestępczości na tle radykalnie lewicowym. W tej kategorii odnotowano 13,5 tysiąca przypadków, co stanowi wzrost aż o 35 proc. Ta eskalacja miała brutalny przebieg – liczba poszkodowanych w wyniku lewicowej przemocy wzrosła o 44 proc., osiągając poziom 486 rannych.

Gorący rok wyborczy i ataki na polityków

Tak ogromna fala agresji miała bezpośredni związek z wyborami do Bundestagu. Liczba przestępstw wyborczych wzrosła do najwyższego poziomu od dekady, osiągając pułap około 14 tysięcy przypadków (dla porównania w 2017 roku było ich niespełna 5,6 tysiąca).

Większość incydentów dotyczyła niszczenia plakatów, a głównym celem stała się prawicowo-populistyczna partia AfD (około 4,1 tys. czynów), wyprzedzając Zielonych (3,4 tys.) oraz CDU (2,5 tys.). Co szczególnie uderzające, AfD zdominowało również statystyki dotyczące fizycznej agresji – na 151 odnotowanych aktów przemocy wymierzonych w polityków, aż 99 skierowanych było w przedstawicieli tego ugrupowania.

Zwrot na Bliskim Wschodzie i rosnący cień islamizmu

W cieniu wewnętrznych tarć widoczne były także echa globalnych konfliktów. Po raz pierwszy od ataku Hamasu na Izrael z 2023 roku spadła liczba przestępstw powiązanych z Bliskim Wschodem (do poziomu 7,1 tysiąca). Eksperci z BKA łączą ten trend z zawieszeniem broni w Strefie Gazy. O połowę, do około tysiąca incydentów, zmniejszyła się również liczba przestępstw powiązanych z wojną w Ukrainie.

Miejsce wyciszających się sporów międzynarodowych zajmuje radykalizm religijny. Policja odnotowała niepokojący wzrost przestępczości o podłożu islamistycznym – do około 2 tysięcy czynów, w tym dwóch zabójstw. BKA alarmuje, że Państwo Islamskie wciąż skutecznie sączy propagandę przez internet. Służby podkreślają, że największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa są obecnie działający w pojedynkę radykałowie oraz autonomiczne grupy, niezwykle trudne do wykrycia przed uderzeniem.

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