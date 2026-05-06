Szokujący raport ABW. Tak źle nie było od lat

ABW przedstawiła raport dotyczący wybranych aktywności służby z lat 2024-2025. To pierwszy taki dokument od 12 lat. „Najpoważniejszym wyzwaniem pozostaje aktywność dywersyjna wymierzona w Polskę, inspirowana i organizowana przez rosyjskie służby specjalne. To zagrożenie było (i jest) realne i bezpośrednie” – podkreślił na wstępie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Płk Rafał Syrysko zwrócił uwagę, że „udało się zapobiec licznym aktom dywersji”.

Z rosyjskimi służbami specjalnymi współpracowały białoruskie oraz chińskie. W pierwszym przypadku pogłębienie symbiozy wynika z inwazji na Ukrainę. Chiny dążą z kolei do większego wpływu gospodarczego i politycznego. Kooperacja chińsko-rosyjska związana jest natomiast z wojną informacyjną. ABW przez dwa wspomniane lata przeprowadziła 69 śledztw (48 w 2025 r. i 21 w 2024 r.) dotyczących przestępstwa szpiegostwa. To tyle, co łącznie w latach 1991 – 2023.

Od lat 90. XX wieku wszczynano maksymalnie pięć postępowań rocznie. Ich liczba wzrosła od wybuchu wojny pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie. W 2022 r. było ich sześć, a rok później – 13. W sprawach prowadzonych od momentu wybuchu wojny w Ukrainie statusem podejrzanego objęte zostało 91 osób. Zarzuty szpiegostwa postawiono 82 osobom, z czego 62 zostały zatrzymane. Przeprowadzono też ponad 430 analiz i informacji dotyczących aktualnych zagrożeń wywiadowczych.

ABW o niepokojącym trendzie wśród młodych osób. Powodem skrajne treści

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczała również terroryzm. Ten z kierunku islamskiego utrzymuje się na niskim poziomie w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Niepokojącym trendem jest wzrost zainteresowania propagandą terrorystyczną (np. Państwa Islamskiego) wśród bardzo młodych osób. ABW monitoruje także aktywność środowisk ekstremistycznych, struktur antysystemowych i grup dopuszczających przemoc jako środek uzyskiwania celów politycznych.

Zagrożenia z tym związane są neutralizowane. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła w tym zakresie 19 śledztw. Do służb i instytucji przekazano prawie 700 raportów o potencjalnych zagrożeniach. Służba obserwuje też widoczny wzrost aktywności grup o podłożu skrajnie prawicowym i utrzymującą się aktywność grup o profilu antypaństwowym/antysystemowym, czemu sprzyjają algorytmy mediów społecznościowych.

Równolegle wzrasta liczba incydentów z udziałem skrajnie lewicowych środowisk proekologicznych. Skraje treści prowadzą do podziałów w społeczeństwie. Niosą one również ryzyko zachowań przemocowych wśród zradykalizowanych osób nieletnich i młodych dorosłych. Na koniec 2024 r. osłoną antykorupcyjną ABW objęte były 23 przedsięwzięcia, a na koniec 2025 r. – 36. Przez dwa analizowane lata Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do szefa MSWiA wnioski o objęcie środkami ograniczającymi wobec kolejnych 15 podmiotów gospodarczych.

ABW przedstawiła raport z aktywności za lata 2024-2025. Wymowne dane

W obszarze zwalczania zagrożeń godzących w kluczowe interesy gospodarcze Polski ABW prowadziła w sumie 180 śledztw. Sprawdzono 820 kandydatów na najwyższe stanowiska państwowe oraz funkcje w spółkach Skarbu Państwa. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego funkcjonujący w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odnotował ponad 40 tys. zgłoszeń o potencjalnych incydentach teleinformatycznych.

Liczba zdarzeń rok do roku wzrosła o 18 proc. Przełożyło się to na rekordową liczbę ponad 5,5 mln alarmów bezpieczeństwa. ABW w latach 2024-2025 wydała blisko 23 tys. poświadczeń bezpieczeństwa, przy prawie 200 odmów i ponad 100 cofniętych uprawieniach. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przemysłowe, wydano ponad 550 świadectw dla przedsiębiorców, przy ośmiu odmowach i sześciu cofniętych uprawnieniach.

W przypadku systemów teleinformatycznych wydano ponad tysiąc świadectw akredytacji dla systemów IT. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła blisko 80 kontroli w instytucjach publicznych oraz podmiotach komercyjnych. Służba zrealizowała także ponad 850 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej. Przeprowadzono ponad 177 tys. ustaleń abonenckich, ponad 290 tys. ustaleń bilingowych i ponad 54 tys. lokalizacji końcowych urządzeń mobilnych.

