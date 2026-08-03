Były prezes TK ostro o postawie Nawrockiego. „To jest totalny paraliż”
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Były prezes TK ostro o postawie Nawrockiego. „To jest totalny paraliż”

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Leszek Szymański
Spór wokół TK trwa. Prof. Marek Safian ocenił, że mamy do czynienia z totalnym paraliżem działania instytucji. Były prezes TK wskazał dwa nazwiska.

Pod koniec lipca 2026 r. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, który został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia po ceremonii w Pałacu Prezydenckim oświadczył, że nie będzie orzekał w TK w obecnym kształcie.

– Nie mogę mówić studentom, że we wszystkich sądach muszą być prawidłowe składy orzekające, a jednocześnie radośnie ubrać się w togę i pójść na spotkanie, które nazywa się posiedzeniem, czy zgromadzeniem składu orzekającego. W sytuacji, kiedy w Trybunale zasiadają osoby, które nie są sędziami, lub skład orzekający został ukształtowany nieprawidłowo, wyroki są nieistniejące – podkreślał w rozmowie z RadioZet.pl prof. Patyra.

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Jeden ze sporów wokół TK toczy się wokół czterech sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm. Prof. Krystian Markiewicz, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, prof. Maciej Taborowski i prof. Marcin Dziurda złożyli ślubowanie w Sejmie, ale nie są dopuszczani do pracy w TK przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.

– Wobec tego, że w Trybunale nie ma czterech sędziów legalnie wybranych, jakiekolwiek postępowania, jakie tam się toczą, nie mogą być legalnie zakończone. Żaden organ władzy sądowniczej nie może wydawać wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie łamiąc jej prawo – ocenił prof. Patyra.

Były prezes TK: To jest totalny paraliż

Głos w sprawie zabrał też były prezes TK prof. Marek Safian. – W takim kształcie Trybunał nie może podjąć jakiejkolwiek uchwały, na przykład dotyczącej budżetu instytucji. To jest totalny paraliż – stwierdził konstytucjonalista. – Mamy do czynienia z całkowitą blokadą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na postawę prezydenta Nawrockiego i decyzje prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego – analizował.

– Rozumiem, że prezes Święczkowski nie chce dopuszczać nowych sędziów do orzekania, bo boi się możliwych konsekwencji. Na przykład głosowania sędziów na walnym zgromadzeniu Trybunału, które mogłoby doprowadzić do uchylenia mu immunitetu – kontynuował prof. Safjan.

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Źródło: WPROST.pl / RadioZet.pl