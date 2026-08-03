Były prezes TK ostro o postawie Nawrockiego. „To jest totalny paraliż”

Pod koniec lipca 2026 r. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, który został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia po ceremonii w Pałacu Prezydenckim oświadczył, że nie będzie orzekał w TK w obecnym kształcie.

– Nie mogę mówić studentom, że we wszystkich sądach muszą być prawidłowe składy orzekające, a jednocześnie radośnie ubrać się w togę i pójść na spotkanie, które nazywa się posiedzeniem, czy zgromadzeniem składu orzekającego. W sytuacji, kiedy w Trybunale zasiadają osoby, które nie są sędziami, lub skład orzekający został ukształtowany nieprawidłowo, wyroki są nieistniejące – podkreślał w rozmowie z RadioZet.pl prof. Patyra.

Nowy sędzia TK z jasnym oświadczeniem. „Nie mogą być legalnie zakończone”

Jeden ze sporów wokół TK toczy się wokół czterech sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm. Prof. Krystian Markiewicz, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, prof. Maciej Taborowski i prof. Marcin Dziurda złożyli ślubowanie w Sejmie, ale nie są dopuszczani do pracy w TK przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.

– Wobec tego, że w Trybunale nie ma czterech sędziów legalnie wybranych, jakiekolwiek postępowania, jakie tam się toczą, nie mogą być legalnie zakończone. Żaden organ władzy sądowniczej nie może wydawać wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie łamiąc jej prawo – ocenił prof. Patyra.

Były prezes TK: To jest totalny paraliż

Głos w sprawie zabrał też były prezes TK prof. Marek Safian. – W takim kształcie Trybunał nie może podjąć jakiejkolwiek uchwały, na przykład dotyczącej budżetu instytucji. To jest totalny paraliż – stwierdził konstytucjonalista. – Mamy do czynienia z całkowitą blokadą funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na postawę prezydenta Nawrockiego i decyzje prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego – analizował.

– Rozumiem, że prezes Święczkowski nie chce dopuszczać nowych sędziów do orzekania, bo boi się możliwych konsekwencji. Na przykład głosowania sędziów na walnym zgromadzeniu Trybunału, które mogłoby doprowadzić do uchylenia mu immunitetu – kontynuował prof. Safjan.

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