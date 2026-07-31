Szczucki chce „resetu” TK. Mówi, co powinien zrobić Nawrocki

Krzysztof Szczucki opowiedział się za zmianą konstytucji i gruntowną przebudową Trybunału Konstytucyjnego. Poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus zadeklarował w TOK FM gotowość do rozmów w tej sprawie także z politykami Koalicji Obywatelskiej. Zastrzegł jednak, że przedstawione rozwiązanie jest jego osobistą propozycją i nie zostało jeszcze uzgodnione w Rozwoju Plus.

Szczucki chce „resetu” Trybunału Konstytucyjnego

– Z Trybunałem Konstytucyjnym uważam, że trzeba zrobić reset – powiedział Szczucki. Na pytanie, co dokładnie oznaczałoby takie rozwiązanie, odpowiedział: – Stworzyć Trybunał Konstytucyjny od nowa. Konstytucję zmienić. Ja uważam, że trzeba ją zmienić szerzej, ale jestem realistą.

Według byłego prezesa Rządowego Centrum Legislacji TK powinien pozostać elementem polskiego ustroju, ale konieczne jest ograniczenie jego związków z bieżącą polityką. – Trybunał Konstytucyjny jest instytucją potrzebną. W obecnej architekturze ustrojowej wydaje się, że powinien pozostać, ale należy go stworzyć od nowa i zagwarantować mu znacznie lepszy niż do tej pory dystans od życia partyjnego i od polityki – ocenił.

Szczucki przyznał jednocześnie, że do obecnego kryzysu przyczyniło się jego dawne ugrupowanie. – Prawo i Sprawiedliwość, ja o tym też pisałem w swojej książce, bardzo mocno przyczyniło się do tego kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym – powiedział. Dodał, że również władza po 2023 roku „jakoś niespecjalnie” przyczyniła się do uzdrowienia sytuacji.

Rozmowa z KO o zmianie konstytucji?

Prowadzący zwrócił uwagę, że głosy rządzącej większości, Rozwoju Plus oraz części Konfederacji mogłyby otworzyć drogę do zgromadzenia większości potrzebnej do zmiany konstytucji. Szczucki przyznał, że jest gotowy na rozmowy ponad podziałami.

– Jeżeli byliby racjonalni ludzie, nieważne skąd, którzy chcieliby Trybunał Konstytucyjny odnowić, to uważam, że należy to zrobić – stwierdził. – Powiem szczerze, że od dłuższego czasu czekam, aż ktoś z Platformy się zdecyduje, by przyjść do mnie do podcastu na rozmowę o konstytucji. Oczywiście, że jestem w stanie rozmawiać – zadeklarował.

Podkreślił jednocześnie, że nie jest to propozycja koalicji z Donaldem Tuskiem. Zaznaczył też, że jego pomysł nie jest jeszcze oficjalnym stanowiskiem Rozwoju Plus. – To jest moja, Krzysztofa Szczuckiego, propozycja, żebyśmy w końcu naprawili Trybunał Konstytucyjny – powiedział.

Szczucki: Nawrocki powinien odebrać ślubowania

Dziennikarz zapytał również posła o cztery osoby wybrane w marcu przez Sejm na sędziów TK, od których Karol Nawrocki dotąd nie odebrał ślubowania. – Uważam, że pan prezydent nie ma konstytucyjnych kompetencji do weryfikowania spełniania kryteriów przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z wyjątkiem tego, czy zostali poprawnie przez Sejm wybrani – ocenił Szczucki.

Polityk zaznaczył, że sam głosował przeciwko tym kandydaturom. Jego zdaniem nie daje to jednak prezydentowi prawa do odmowy odebrania ślubowania, jeśli uchwały Sejmu zostały przyjęte prawidłowo.

– Jeżeli została podjęta, to należy przyjąć ślubowanie. Niezależnie od tego, czy mi się te osoby wybrane nie podobają. Głosowałem w Sejmie przeciw – powiedział.

Szczucki zauważył, że przepisy nie wyznaczają prezydentowi terminu na odebranie ślubowania. Podkreślił również, że Nawrocki nie ogłosił ostatecznej odmowy i wciąż może zaprosić wybrane osoby do Pałacu Prezydenckiego.

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Nawrocki odebrał ślubowania od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, ale nie od Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Anny Korwin-Piotrowskiej. W lipcu prezydent przyjął natomiast ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na kolejne zwolnione stanowisko.

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