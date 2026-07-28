Impas w TK przełamany? Jest „ale”. „Dali się wkręcić w polityczną grę”

We wtorek 28 lipca Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Co z czwórką pozostałych sędziów? – Prezydent złożył wniosek do TK, zgodnie z trybem artykułu 189. polskiej konstytucji o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem RP a marszałkiem Sejmu. I teraz, dopóki ten spór nie zostanie rozstrzygnięty, to nie ma sprawy – powiedział Rafał Leśkiewicz w programie „Poranna rozmowa” na antenie RMF FM.

Spór o TK. Rzecznik prezydenta reaguje

– Wiecie państwo, tych czterech sędziów zostało uwikłanych w pewna polityczną grę, dali się wkręcić w polityczną grę rządzących. Ślubowali przed kolumną sejmową myśląc, że to pan prezydent, patrzyli na marszałka Czarzastego nie wiem, kogo tam widzieli – kontynuował rzecznik Karola Nawrockiego.

– Sędzia Patyra czekał niecały miesiąc na przyjęcie zaproszenia od pana prezydenta. Został wybrany na sędziego TK przez polski Sejm w okresie prezydentury Karola Nawrockiego i jutro zostanie przyjęte od niego ślubowanie – podsumował wątek Leśkiewicz.

W ubiegłym tygodniu prof. Patyra odniósł się do faktu, że otrzymał zaproszenie na złożenie ślubowania. – Byłem bardzo zaskoczony, tym bardziej że do tej pory nie było żadnej reakcji na moje wcześniejsze sygnały dotyczące mojej gotowości do podjęcia pracy w TK. Nie było reakcji na moje pismo z 3 lipca, a do dziś zdążyłem w związku z tym złożyć już kolejne — powiedział w rozmowie z Onetem.

— Czekałem, czekałem, aż się doczekałem (...) W ostatnim piśmie do pana prezydenta zwróciłem uwagę na znaczenie współdziałania pomiędzy prezydentem a TK i cieszę się, że dzisiejsze zaproszenie jest dowodem na to, że rozumiemy wagę tej instytucji podobnie — podsumował prof. Patyra.

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