Sprawdzili, o czym mówi Ziobro jako komentator w TV Republika. Wyniki mówią same za siebie

Na początku maja okazało się, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry na rzecz USA. Wówczas wyszło na jaw, że wiceprezes PiS został komentatorem politycznym TV Republika. Szczegóły jego roli w stacji Tomasza Sakiewicza były jednak tajemnicą nawet dla pracowników Telewizji Republika. Sam zainteresowany tłumaczył kilka dni później, dlaczego w końcu zdecydował się przyjąć propozycję stacji.

Powodem miała być „siła oddziaływania TV Republika na Polonię amerykańską, co było jednym z głównych jego celów zaangażowania politycznego na terenie Stanów Zjednoczonych”. – Ludzie oglądają TV Republika, bo nadawana jest tam prawda, a nie tylko kłamstwa jak w TVN-ie – mówił Ziobro. „Presserwis” poprosił Instytut Monitorowania Mediów o sprawdzenie, ile razy były minister sprawiedliwości wystąpił na antenie Telewizji Republika jako komentator stacji.

Zbigniew Ziobro komentatorem politycznym TV Republika. W 12 na 15 przypadków mówił o sobie

Z danych wynika, że Ziobro od 10 maja do 30 lipca wystąpił 15 razy. Analizą objęto unikalne komentarze lub wywiady bez powtórek. 12 wypowiedzi wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczyło jego osoby. Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i unika konfrontacji z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Wiceszef PiS raz komentował festiwal modlitewny Rededicate 250, a innym razem mówił o spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z jego amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. Z kolei w połowie czerwca Ziobro był gościem specjalnego programu, prowadzonego przez Michała Rachonia z Waszyngtonu, w którym zabrał głos m.in. na temat wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, czy aresztowania Leszka Kraskowskiego.

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