Nawrocki chce referendum. Tak odpowiedzieliby Polacy. Sondaż dla „Wprost”

Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie złoży wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Miałoby odbyć się w niedzielę 27 września.

„Obywatele będą mogli opowiedzieć się w tej kluczowej kwestii dla gospodarki oraz gospodarstw domowych, udzielając odpowiedzi na pytanie: »Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej«. Na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi” – czytamy na stronie głowy państwa.

Nawrocki chce referendum, Polacy odpowiadają. Sondaż dla „Wprost”

Dokładnie takie samo pytanie zadaliśmy respondentom w nowym sondażu SW Research dla „Wprost”. 28,5 proc. odpowiedziało twierdząco, a 33,9 proc. – przecząco. 20,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie ma zdania w sprawie, a 16,9 proc. nie zamierza wziąć udziału w referendum.

Sprawdziliśmy także, wśród jakich grup respondentów opinie są najbardziej sprecyzowane.