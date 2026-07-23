Nawrocki nie odpuszcza ws. Zielonego Ładu. Złożył kolejny wniosek o referendum

23 lipca podczas wizyty w Dębicy Karol Nawrocki poinformował, że tuż przed przyjazdem na Podkarpacie wystosował kolejny wniosek do Senatu dotyczący organizacji ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Jest kolejny wniosek Nawrockiego ws. referendum

Kancelaria Prezydenta przekazała, że dzięki referendum „obywatele będą mogli opowiedzieć się w kluczowej kwestii dla gospodarki oraz gospodarstw domowych” . Polacy mają w nim odpowiedzieć na pytanie: „czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?” .

„Na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi” – przekazała Kancelaria Prezydenta. Referendum miałoby zostać przeprowadzone w niedzielę 27 września 2026 roku.

Podczas wystąpienia w Dębicy Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że pytanie nie powinno już budzić wątpliwości Senatu, który odrzucił poprzednią propozycję.

– Było złe? Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań (...). Pytanie jest proste. Nic nie sugeruję, do niczego się nie odnosi – ocenił prezydent. – Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi – dodał.

Sikorski: „Pytanie jest wybiórcze”

Przypomnijmy, wcześniejsze pytanie brzmiało: „czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?” . Wówczas Senat uznał, że jest ono nieprecyzyjne i sugeruje odpowiedź.

Natomiast nowe pytanie referendalne skrytykował już minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Uznał, że jest ono „wybiórcze” . „Kontrpropozycja: ' Czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników?' Jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje członkostwa w UE, nie istnieje” – napisał w serwisie X Radosław Sikorski.

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