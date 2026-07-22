Zbigniew Bogucki zabrał głos ws. kandydatury na premiera. Padła jednoznaczna deklaracja

Przypomnijmy, kilka tygodni temu PiS poinformował, że jego kandydatem na stanowisko szefa rządu jest były minister edukacji Przemysław Czarnek. Z kolei 22 lipca Kanał Zero przekazał, że według jego ustaleń partia miałaby podjąć decyzję o zmianie kandydata. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od polityków prawicy miał nim zostać szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Bogucki zastąpi Czarnka? „Prezydent nie czynił żadnych ustaleń”

W środę w programie „Gość Wydarzeń” współpracownik Karola Nawrockiego odniósł się do tych spekulacji. – Byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta RP. Kandydatem jest mój serdeczny znajomy Przemysław Czarnek – zapewnił Zbigniew Bogucki.

– Jestem powołany, aby zarządzać kancelarią pana prezydenta i wykonywać wszystkie działania, które pan prezydent zaordynuje i realizować ten pakt, z którym Karol Nawrocki szedł do wyborów – dodał.

Zapytany o to, czy odpowiedziałby na propozycję przejęcia stanowiska premiera, odparł, że „odpowiada wtedy, gdy te propozycje są, a dzisiaj ich nie ma” .

– Godzinę, półtorej godziny temu rozmawiałem z panem prezydentem o ważnych sprawach dotyczących kancelarii (...) i mogę zapewnić, że pan prezydent nie czynił żadnych ustaleń w tym zakresie – przekazał.

Szykuje się rozłam w PiS-ie?

Zbigniew Bogucki był też pytany o kryzys, który w ostatnich dniach nasila się w PiS-ie. Przyznał jednak, że prowadzący „nie zmusi go do publicznych dywagacji na temat tego, co jest w umysłach Prawa i Sprawiedliwości".

Przypomnijmy, w czwartek o godz. 12.00 ma się odbyć kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławiem Kaczyńskim. Mogą wówczas zapaść decyzje dotyczące przyszłości stowarzyszenia byłego premiera, a także jego dalszej przynależności do PiS-u.

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