Zbigniew Bogucki zabrał głos ws. kandydatury na premiera. Padła jednoznaczna deklaracja
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Zbigniew Bogucki zabrał głos ws. kandydatury na premiera. Padła jednoznaczna deklaracja

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Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz
Zbigniew Bogucki odniósł się do spekulacji medialnych, wedle których to on miałby zostać kandydatem PiS na premiera.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu PiS poinformował, że jego kandydatem na stanowisko szefa rządu jest były minister edukacji Przemysław Czarnek. Z kolei 22 lipca Kanał Zero przekazał, że według jego ustaleń partia miałaby podjąć decyzję o zmianie kandydata. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od polityków prawicy miał nim zostać szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Bogucki zastąpi Czarnka? „Prezydent nie czynił żadnych ustaleń”

W środę w programie „Gość Wydarzeń” współpracownik Karola Nawrockiego odniósł się do tych spekulacji. – Byłem, jestem i będę szefem Kancelarii Prezydenta RP. Kandydatem jest mój serdeczny znajomy Przemysław Czarnek – zapewnił Zbigniew Bogucki.

– Jestem powołany, aby zarządzać kancelarią pana prezydenta i wykonywać wszystkie działania, które pan prezydent zaordynuje i realizować ten pakt, z którym Karol Nawrocki szedł do wyborów – dodał.

Zapytany o to, czy odpowiedziałby na propozycję przejęcia stanowiska premiera, odparł, że „odpowiada wtedy, gdy te propozycje są, a dzisiaj ich nie ma”.

– Godzinę, półtorej godziny temu rozmawiałem z panem prezydentem o ważnych sprawach dotyczących kancelarii (...) i mogę zapewnić, że pan prezydent nie czynił żadnych ustaleń w tym zakresie – przekazał.

Szykuje się rozłam w PiS-ie?

Zbigniew Bogucki był też pytany o kryzys, który w ostatnich dniach nasila się w PiS-ie. Przyznał jednak, że prowadzący „nie zmusi go do publicznych dywagacji na temat tego, co jest w umysłach Prawa i Sprawiedliwości".

Przypomnijmy, w czwartek o godz. 12.00 ma się odbyć kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławiem Kaczyńskim. Mogą wówczas zapaść decyzje dotyczące przyszłości stowarzyszenia byłego premiera, a także jego dalszej przynależności do PiS-u.

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Źródło: Polsat News