Kto byłby lepszym premierem? Najnowszy sondaż przynosi zaskakujące odpowiedzi

Opinia24 na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 zrealizowała sondaż, w którym zadano badanym trzy pytania dotyczące obecnej sytuacji w PiS-ie. Przypomnijmy, w ostatnich dniach powodem nieporozumień w ugrupowaniu były powoływane przez polityków PiS-u stowarzyszenia. Władze partii wyznaczyły termin, do którego jej przedstawiciele muszą zdecydować, gdzie chcą przynależeć. Jedno ze stowarzyszeń należy do Mateusza Morawieckiego, co wywołuje spore emocje w środowisku politycznym. Coraz głośniej mówi się o prawdopodobnym rozłamie w ugrupowaniu. Kilka dni temu Morawiecki rozmawiał z Kaczyńskim w sprawie Rozwoju Plus, jednak jak poinformował rzecznik PiS-u, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

Kto byłby lepszym premierem? Wyniki sondażu

Autorzy analizy zapytali respondentów, kto ich zdaniem lepiej sprawdziłby się na stanowisku premiera – Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek. 30 proc. wskazało na byłego szefa rządu, natomiast zaledwie 11 proc. wybrało byłego ministra edukacji. 19 proc. uznało, że „obaj w takim samym stopniu” sprawdziliby się w tej roli. 40 proc. nie odpowiedziało na pytanie lub wybrało odpowiedź „nie wiem”

Morawiecki powinien odejść z PiS-u?

Uczestnicy badania wypowiedzieli się też na temat tego, czy były premier powinien nadal należeć do partii Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem 29 proc. osób tak, natomiast 34 proc. stwierdziło, że nie. 37 procent respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem” lub odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Co spowodowało konflikt w PiS-ie?

Ankietowani zostali również zapytani o to, co ich zdaniem wpłynęło na powstanie konfliktu w PiS-ie. 19 proc. osób uznało, że powodem obecnej sytuacji były „działania Jarosława Kaczyńskiego” . 8 proc. wskazało natomiast na „działania Mateusza Morawieckiego" . Najwięcej, bo 48 proc. respondentów stwierdziło, że przyczyniły się do tego oba wcześniejsze czynniki. 25 proc. nie wie, jaki był powód lub nie odpowiedziało na pytanie.

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