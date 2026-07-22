Karol Nawrocki zdecydował. Czterech oficerów policji z generalskim awansem

Prezydent Karol Nawrocki nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. Decyzja została podjęta na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o policji – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Stopień nadinspektora policji otrzymali: insp. Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, insp. Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki policji w Kielcach oraz insp. Łukasz Pikuła – dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Uroczyste wręczenie nominacji przez prezydenta odbędzie się w piątek 24 lipca w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Kim są awansowani oficerowie?

Jerzy Czebreszuk służy w policji od 1994 roku. Zaczynał w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji, a następnie związał swoją karierę z pionem kryminalnym. Kierował jednostkami w Wisznicach, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej. Komendantem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim jest od czerwca 2024 roku.

Również w 1994 roku służbę rozpoczęli Jakub Gorczyński i Zbigniew Nowak. Gorczyński przez blisko 26 lat pracował w garnizonie wielkopolskim, zajmując się m.in. operacjami policyjnymi i zarządzaniem kryzysowym. Obecnie kieruje kujawsko-pomorską policją. Nowak przez większość kariery był związany z garnizonem małopolskim i pionem kryminalnym. Komendą wojewódzką w Kielcach kieruje od listopada 2024 roku.

Łukasz Pikuła rozpoczął służbę w 1996 roku w Pruszkowie. Później związał się z policyjnym pionem antyterrorystycznym. Od lutego 2024 roku dowodzi Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Nominacje podczas Święta Policji

Centralne uroczystości rozpoczną się 24 lipca o godz. 12 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Poza wręczeniem odznaczeń i awansów zaplanowano ślubowanie nowych funkcjonariuszy, defiladę oraz pokaz musztry paradnej.

W 2026 roku policja obchodzi m.in. 107. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 50-lecie jednostki „BOA”.

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