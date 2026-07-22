Karol Nawrocki zdecydował. Czterech oficerów policji z generalskim awansem
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Karol Nawrocki zdecydował. Czterech oficerów policji z generalskim awansem

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Karol Nawrocki nadał czterem oficerom policji stopień nadinspektora. Nominacje wręczy 24 lipca podczas Święta Policji.

Prezydent Karol Nawrocki nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. Decyzja została podjęta na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o policji – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Stopień nadinspektora policji otrzymali: insp. Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, insp. Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki policji w Kielcach oraz insp. Łukasz Pikuła – dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Uroczyste wręczenie nominacji przez prezydenta odbędzie się w piątek 24 lipca w Warszawie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Kim są awansowani oficerowie?

Jerzy Czebreszuk służy w policji od 1994 roku. Zaczynał w Oddziale Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji, a następnie związał swoją karierę z pionem kryminalnym. Kierował jednostkami w Wisznicach, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej. Komendantem wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim jest od czerwca 2024 roku.

Również w 1994 roku służbę rozpoczęli Jakub Gorczyński i Zbigniew Nowak. Gorczyński przez blisko 26 lat pracował w garnizonie wielkopolskim, zajmując się m.in. operacjami policyjnymi i zarządzaniem kryzysowym. Obecnie kieruje kujawsko-pomorską policją. Nowak przez większość kariery był związany z garnizonem małopolskim i pionem kryminalnym. Komendą wojewódzką w Kielcach kieruje od listopada 2024 roku.

Łukasz Pikuła rozpoczął służbę w 1996 roku w Pruszkowie. Później związał się z policyjnym pionem antyterrorystycznym. Od lutego 2024 roku dowodzi Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Nominacje podczas Święta Policji

Centralne uroczystości rozpoczną się 24 lipca o godz. 12 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Poza wręczeniem odznaczeń i awansów zaplanowano ślubowanie nowych funkcjonariuszy, defiladę oraz pokaz musztry paradnej.

W 2026 roku policja obchodzi m.in. 107. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 50-lecie jednostki „BOA”.

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Źródło: WPROST.pl / BBN, Kancelaria Prezydenta RP, policja