Sakiewicz: Zajęto rachunki Fundacji Niezależne Media. „To atak na TV Republika”

Przypomnijmy, zajęcie kont ma związek ze sporem dotyczącym dotacji w wysokości 5,7 mln zł przyznanej wiosną 2023 roku przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego Fundacji Niezależne Media. Środki pochodziły z ogólnej rezerwy budżetowej i miały zostać wykorzystane w projekcie „Akademia Demokracji” .

TV Republika skarży się na zajęte konta fundacji

22 lipca szef TV Republika Tomasz Sakiewicz poinformował o zajęciu kont fundacji. – Z informacji, które dostajemy z urzędu skarbowego i banku wynika, że bezprawnie pod każdym względem, w tym formalnie, merytorycznie i przepisów wykonawczych zajęto konta Fundacji Niezależne Media – powiedział na antenie TV Republika jej prezes Tomasz Sakiewicz.

– To była ta pierwsza Fundacja, która zbierała pieniądze m.in. na Telewizję Republika i przez lata gromadziła środki na obronę dziennikarzy prześladowanych przez różnego typu władze, również sądowe. Ostatnio została sklejona z możliwością wsparcia inicjatywy Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich i może to wywołało tak nagłą i bezprawną reakcję – dodał.

Sakiewicz zwrócił też uwagę na podpis, który miał znajdować się na dokumencie w tej sprawie.

– Decyzję podpisał Jan Grabiec szef KPRM. Podpis jest bardzo szczególny, bo w Polsce są możliwe tylko dwa podpisy, faktyczny albo elektroniczny. Decyzja nie zawiera żadnego z tych podpisów, jest tylko wydrukiem komputerowym. Urzędnik skarbowy, który na podstawie takiego pisma podjął decyzję, popełnił po prostu przestępstwo – grzmiał Sakiewicz.

Szef TV Republika uznał: „KPRM zamiast wysłać nasze odwołanie do sądu, ostatniego dnia postanowiła bezprawnie zająć konta” . Jak podkreślał, „środki dotyczą szkolenia mężów zaufania, członków komisji wyborczej” .

– Uderzenie w projekt, który dotyczy bezpieczeństwa wyborów i przeszkolenia ludzi, jak pilnować uczciwych wyborów, świadczy o tym, co oni szykują na wybory. Będą chcieli uderzać we wszystkich, którzy chcą zabezpieczać uczciwość wyborów i to jest pierwsze tego typu uderzenie (...), ale głównym celem była TV Republika. Chcieli odciąć źródła finansowania – dodał Sakiewicz.

Poinformował również, że ponad rok temu TV Republika zrezygnowała ze współpracy z Fundacją Niezależne Media „jeżeli chodzi o zbieranie środków, czując, że ta władza może się posunąć do tak bandyckich działań jak te, które teraz widzimy” .

Wykryto nieprawidłowości w realizacji

Projekt „Akademia Demokracji” był zapowiadany jako program edukacyjny, który miał dotyczyć prawa wyborczego, skierowany do mężów zaufania i kandydatów do tych funkcji. Miał obejmować szkolenia, a także spotkania regionalne i działania medialne. W 2024 roku realizację „Akademii Demokracji” sprawdziły Izba Celno-Skarbowa w Szczecinie oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Według ustaleń medialnych dotacja została „udzielona nienależnie, a część wydatków poniesiono z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania” – przekazał serwis wirtualnemedia.pl

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