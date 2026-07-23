Sakiewicz straszy amerykańskimi prawnikami. Zapowiada proces w USA

W środę 22 lipca szef TV Republika Tomasz Sakiewicz poinformował o zajęciu kont fundacji, którą współzakładał. – Z informacji, które dostajemy z urzędu skarbowego i banku wynika, że bezprawnie pod każdym względem, w tym formalnie, merytorycznie i przepisów wykonawczych zajęto konta Fundacji Niezależne Media – powiedział na antenie swojej telewizji.

Zajęto konta Fundacji Niezależne Media. Sakiewicz mówi o przestępstwie

Przypomnijmy, zajęcie kont miało związek ze sporem dotyczącym dotacji w wysokości 5,7 mln zł przyznanej wiosną 2023 roku przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego Fundacji Niezależne Media. Środki pochodziły z ogólnej rezerwy budżetowej i miały zostać wykorzystane w projekcie „Akademia Demokracji”.

– To była ta pierwsza Fundacja, która zbierała pieniądze m.in. na Telewizję Republika i przez lata gromadziła środki na obronę dziennikarzy prześladowanych przez różnego typu władze, również sądowe. Ostatnio została sklejona z możliwością wsparcia inicjatywy Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich i może to wywołało tak nagłą i bezprawną reakcję – spekulował Sakiewicz.

– Decyzję podpisał Jan Grabiec szef KPRM. Podpis jest bardzo szczególny, bo w Polsce są możliwe tylko dwa podpisy, faktyczny albo elektroniczny. Decyzja nie zawiera żadnego z tych podpisów, jest tylko wydrukiem komputerowym. Urzędnik skarbowy, który na podstawie takiego pisma podjął decyzję, popełnił po prostu przestępstwo – oskarżał.

Sakiewicz zapowiada proces. Straszy prawnikami z USA

W czwartek 23 lipca na swoim koncie na X prezes TV Republika opublikował komunikat autorstwa Joanna Jenerowicz, prezes Fundacji Niezależne Media.

„Fundacja Niezależne Media, Telewizja Republika i inne podmioty naszej grupy, po bezprawnym zajęciu kont Fundacji, podejmują stanowcze środki prawne wobec sprawców tych czynów, które mają na celu ochronę naszych interesów i obronę wartości dla których Fundacja i nasze media zostały powołane. Składamy skargę na te bezprecedensowe działania zagrażające wolności słowa i wolności gospodarczej oraz informujemy sądy, w których zawisła już ta sprawa, o zastosowaniu blokad kont bez ich zgody” – czytamy w oświadczeniu.

„Jednocześnie ze względu na przekroczenie uprawnień i świadome działanie na szkodę naszej Fundacji i spółek, składamy doniesienie do prokuratury. Fundacja i Telewizja Republika mają swoich partnerów i donatorów w USA. Z tego względu nasi amerykańscy prawnicy przygotowują proces w USA przeciwko osobom, które podjęły działania na szkodę tych partnerów i donatorów. Osoby, które spowodowały szkody materialne, zostaną także objęte stosownymi procesami odszkodowawczymi” – grozi autorka komunikatu.

Fundacja Niezależne Media o decyzji ws. zwrotu dotacji

Jak czytamy na stronie internetowej fundacji, Niezależne Media zostały zobowiązane decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zwrotu ponad 5,7 mln zł dotacji przyznanej na realizację projektu „Akademia Demokracji”.

Jenerowicz podkreśla, że otrzymane od KPRM środki były wydatkowane zgodnie z umową i prawidłowo rozliczone. „Co istotne, sama Kancelaria Premiera w grudniu 2023 roku formalnie zatwierdziła sprawozdanie końcowe projektu, potwierdzając, że dotacja została wykorzystana zgodnie z prawem” – dodawała.

„Mimo to KPRM zmienił swoje stanowisko i uznał, że dotacja była nienależna, argumentując, że projekt rzekomo nie mieścił się w celach statutowych Fundacji – choć wcześniej, przed przyznaniem środków, dokładnie ten sam organ dokonał weryfikacji statutu i nie miał żadnych zastrzeżeń” – zwracała uwagę.

„Sytuacja ta stanowi przykład rażącej niesprawiedliwości – Fundacja działała w dobrej wierze, realizowała projekt zgodnie z umową i obowiązującym prawem, a następnie została obciążona obowiązkiem zwrotu środków, które zgodnie z decyzjami państwa już wykorzystała” – czytamy dalej.

Jednocześnie Jenerowicz zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe i poinformowała o zorganizowanej zbiórce środków na opłacenie kosztów prawnych.

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