Nowe kłopoty Łukasza Mejzy. Prokuratura chce uchylenia immunitetu

23 lipca Prokuratura Krajowa przekazała, że Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek prokuratora regionalnego w Poznaniu o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. To samo pismo przesłał w sprawie polityka PiS Michała Wosia.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Mejzie

Prokuratorka Anna Adamiak rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego wyjaśniła w opublikowanym w czwartek komunikacie, że podstawą do skierowania wniosku są ustalenia Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Chodzi o nieprawidłowości związane z „realizacją szkoleń e-learningowych dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektów 'Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II' oraz 'Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim – edycja II', realizowanych w latach 2019–2021 i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”. Projektami zarządzało Województwo Lubuskie, a operatorami były Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mają podejrzenie, że poseł Łukasz Mejza „dopuścił się trzech odrębnych czynów, z których każdy wyczerpuje znamiona przestępstw oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji” .

Prokuratura ujawniła szczegóły ws. zarzutów

Aby poseł mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności, konieczna jest zgoda Sejmu na uchylenie jego immunitetu. Polityk może też sam się go zrzec.

Mejza ma odpowiadać karnie w zakresie trzech przestępstw. Zarzuca mu się, że „od 13 marca do 27 sierpnia 2020 r. działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, prowadząc działalność gospodarczą 'Future Wolves Łukasz Mejza' (...) wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (...) co do sposobu sfinansowania wkładu własnego łącznie pięciu ustalonych uczestników szkoleń oraz zasad ich naboru, przekazując tym uczestnikom środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego oraz doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez 'Future Wolves' bez zachowania bezstronności” .

Następnie polityk miał „poświadczyć nieprawdę w fakturach, co do okoliczności mających znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji, w związku z realizacją tego projektu, w kwotach wskazanych w tych fakturach, które to kwoty nie podlegały refundacji” . Wówczas miał doprowadzić Agencję „do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 66 250 zł, czym miał spowodować szkodę w mieniu pokrzywdzonej spółki w kwocie 49 687 50 zł” .

Są to czyny z art. 286 par. 1 kk w zb. z art. 271 par. 3 kk i art. 297 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk – czytamy w komunikacie prokuratury.

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